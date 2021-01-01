Tuzlaspor 0-1 Boluspor | Boluspor İstanbul'da nefes aldı

Ligde kalmak için uğraş veren Boluspor, üst sıraları zorlayan Tuzlaspor karşısında üç puana tek golle uzandı.

Spor Toto 1.Lig'de günün ilk maçında Tuzlaspor, Sancaktepe'de Boluspor'u konuk etti.

Tuzlaspor - Boluspor maçında golleri kim attı?

Boluspor büyük baskı kurduğu maçta golü ikinci yarıda buldu. Savunma oyuncusu Aykut Demir , 59. dakikada takımını öne geçirdi ve skoru belirledi. Tecrübeli stoper, 34 aylık aradan sonra ilk golünü attı.

Tuzlaspor - Boluspor maçının kırılma anı

İlk dakikaları denk oyunla başlayan maçın dengesi 23. dakikada bozuldu. Gole giden Hamza Gür'ü düşüren Muhammet Gönülaçar, hakem Kutluhan Bilgiç tarafından kırmızı kartla cezalandırılınca Tuzlaspor 10 kişi kaldı. Bu andan sonra karşılaşmada oyun üstünlüğü Boluspor'a geçti.

Tuzlaspor - Boluspor maçının oyuncusu

Boluspor maç boyunca üstün oynasa da sık sık savunmada da açıklar verdi. Bu anlarda kalesinde duvar ören Gentian Selmani , rakip forvetlere gol izni vermedi ve takımının geriye düşmesini engelledi.

Tuzlaspor - Boluspor maçının istatistiği: 7

Boluspor alt sıralarda yer alsa da ligin en az gol yiyen takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Sezon boyunca toplam 27 gol yiyen Boluspor, bu sezon yedinci defa bir maçta kalesini gole kapadı.

İki takım kaç puanda?

Dört maçlık yenilgi serisine son veren Boluspor, İstanbul'dan çıkardığı galibiyetle 22 puana yükseldi. Tuzlaspor ise 37 puanda kaldı ve ilk altının içine girme fırsatını tepti.

İki takımın sıradaki maçları

Tuzlaspor hafta içi mesaisinde küme düşme hattındaki Ankaraspor'a konuk olacak. Boluspor ise Balıkesirspor'u konuk edecek.