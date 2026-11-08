Hakem Alberola Rojas, Atletico Madrid ile konuğu Barcelona arasında oynanan ve La Liga'nın 12. hafta zirvesinde Katalan takımının 2-1'lik galibiyetiyle sona eren karşılaşmayı yönetti.

Hakem kararlarını değerlendirmesiyle tanınan "Archivo VAR" sitesi, hakem Alberola Rojas'a 10 üzerinden 8 gibi dikkat çekici bir not verdi.

"Archivo VAR", Rojas'ın üst düzey bir hakemlik performansı sergilediğini ve maçı yönetmede büyük bir ustalık gösterdiğini belirtti.

Hakem, otoritesini sertlikle dayatmaya alışkın biri olsa da bu kez tarzını değiştirdi; oyunculara daha yakın davrandı, istedikleri zaman onlarla konuştu ve kart çıkarmaya başvurmadan maçın temposunu yatıştırmayı başardı.

Lamine Yamal ve Alex Baena ilk yarıda itiraz ettiğinde, başka bir hakem doğrudan sarı kart çıkarmaya yönelebilirdi, ancak o oyuncularla diyalog kurmayı tercih etti.

Bu riskli bir tercihti, ama büyük bir başarı sağladı; zira itirazlar tekrarlanmadı, oyuncular yeniden oyuna odaklandı ve gerilim giderek azalmaya başladı.

Eğer son derece küçük bir olumsuz nota yer verilecekse, o da göz yumabileceği bazı dağınık faulleri çalması olurdu; bunun dışında, bu, UEFA'nın neden ona bel bağladığını ve ilerlemesi için daha fazla fırsat tanıdığını ortaya koyan hakemlik gösterilerinden biriydi.

Bu iyi performansın ortasında hakem, lehine çok puan yazdıracak önemli bir karar aldı. İlk yarıda Alex Baena, ceza sahasının sınırında, topa oynama girişiminde bulunmadan Lamine Yamal'ı düşürdü; bu, Yamal'ın doğrudan ceza sahasının içine adım atmasından hemen önceydi.

Pozisyon penaltı verilebileceğini düşündürüyordu, ancak Alberola Rojas bu tuzağa düşmedi ve sarı kart çıkararak ceza sahası dışından bir faul çalmaya karar verdi.

Bu, konumunu güçlendiren isabetli bir karardı ve ciddi hataların yaşanmadığı, hakem hatalarının ise tek elin parmaklarıyla sayılabilecek kadar az olduğu bir maçı böylece noktaladı.