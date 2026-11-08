24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
Çeviri:

Tuzaktan kaçtıktan sonra: Barcelona ve Atletico Madrid mücadelesinin hakemine olağanüstü değerlendirme

Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
İspanya

Hakem Alberola Rojas, Atletico Madrid ile konuğu Barcelona arasında oynanan ve La Liga'nın 12. hafta zirvesinde Katalan takımının 2-1'lik galibiyetiyle sona eren karşılaşmayı yönetti.

Hakem kararlarını değerlendirmesiyle tanınan "Archivo VAR" sitesi, hakem Alberola Rojas'a 10 üzerinden 8 gibi dikkat çekici bir not verdi.

"Archivo VAR", Rojas'ın üst düzey bir hakemlik performansı sergilediğini ve maçı yönetmede büyük bir ustalık gösterdiğini belirtti.

Hakem, otoritesini sertlikle dayatmaya alışkın biri olsa da bu kez tarzını değiştirdi; oyunculara daha yakın davrandı, istedikleri zaman onlarla konuştu ve kart çıkarmaya başvurmadan maçın temposunu yatıştırmayı başardı.

Gelecek maçlar
BAR

BAR

La Liga

22 Kas 2026

VIL

VIL

GET

GET

La Liga

22 Kas 2026

ATM

ATM

Lamine Yamal ve Alex Baena ilk yarıda itiraz ettiğinde, başka bir hakem doğrudan sarı kart çıkarmaya yönelebilirdi, ancak o oyuncularla diyalog kurmayı tercih etti.

Bu riskli bir tercihti, ama büyük bir başarı sağladı; zira itirazlar tekrarlanmadı, oyuncular yeniden oyuna odaklandı ve gerilim giderek azalmaya başladı.

Eğer son derece küçük bir olumsuz nota yer verilecekse, o da göz yumabileceği bazı dağınık faulleri çalması olurdu; bunun dışında, bu, UEFA'nın neden ona bel bağladığını ve ilerlemesi için daha fazla fırsat tanıdığını ortaya koyan hakemlik gösterilerinden biriydi.

Bu iyi performansın ortasında hakem, lehine çok puan yazdıracak önemli bir karar aldı. İlk yarıda Alex Baena, ceza sahasının sınırında, topa oynama girişiminde bulunmadan Lamine Yamal'ı düşürdü; bu, Yamal'ın doğrudan ceza sahasının içine adım atmasından hemen önceydi.

Pozisyon penaltı verilebileceğini düşündürüyordu, ancak Alberola Rojas bu tuzağa düşmedi ve sarı kart çıkararak ceza sahası dışından bir faul çalmaya karar verdi.

Bu, konumunu güçlendiren isabetli bir karardı ve ciddi hataların yaşanmadığı, hakem hatalarının ise tek elin parmaklarıyla sayılabilecek kadar az olduğu bir maçı böylece noktaladı.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin