"Tuzak yeniden kuruluyor"... Acı bir kabus, Barcelona'yı transfer piyasası için acil bir plan yapmaya zorluyor

Bir basın raporuna göre, Barcelona, önümüzdeki sezonun sonunda başlayabilecek yeni bir kabusla karşı karşıya ve bu durum, kulübü bu yaz transfer dönemi ile önümüzdeki kış transfer döneminde acil bir plan yapmaya zorluyor.

"Marca" gazetesine göre, Barcelona kısa süre önce transfer işlemlerini finanse etmek ve yeni oyuncularla sözleşme imzalamak için 210 milyon avroluk bir avans talep etti. Kulüp, Camp Nou stadyumunun yenileme çalışmalarının gecikmesi nedeniyle mali zorluklar yaşıyordu ve bu durum, başlangıçta öngörülen gelirlerin elde edilmesini engelledi.

Bu nedenle kulüp, kadrosunu güçlendirmek için bu paraya acil olarak ihtiyaç duyuyordu. 210 milyon avroluk bu avans, önümüzdeki yıllara ait televizyon yayın hakları gelirlerinden karşılanacak.

Bununla birlikte, Barcelona’yı mevcut transfer döneminde transferler yapmaya iten ikna edici bir ikinci neden daha var. Kulübün bu yaz yine 1’e 1 oyuncu transfer kuralından muaf tutulması bekleniyor.

Birçok kişi, özellikle de Barcelona’nın birkaç gün önce, uzun yıllar aradan sonra bu kuralı yeniden uygulamaya koyacağını duyurmasının ardından, bunun nasıl mümkün olabileceğini merak ediyor; bu kural, kulübün her zamanki gibi oyuncularla sözleşme imzalamasına olanak tanıyor.

Bu durum, önümüzdeki mali yıl boyunca kulübün gelirlerinde beklenen büyük artış sayesinde mümkün hale geldi. Bu artış, oyuncuların ayrılması ve maaşlarında önemli ölçüde kesinti yapılması konusunda uygulanan “akılcı spor yönetimi” ile birleşerek, takımın transfer piyasasındaki olağan faaliyetlerine yeniden başlamasını sağladı.

Bununla birlikte, bu durumun sadece bir yıl süreceği ve kulübün gelecek yılın yaz transfer dönemi itibarıyla yeniden mali açık vermeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Bunun nedeni, bu kez olumsuz bir şekilde, yine gelirlerde yatmaktadır. 2027/28 sezonunda takım, altı ay boyunca Camp Nou'da maç oynayamayacaktır.

Montjuïc Stadyumu’na geri dönmek zorunda kalacak ve bu da gelirlerin düşmesine yol açacak; zira bu stadyum, Camp Nou’dan çok daha az gelir getiriyor.

Bu mali kayıp, kulübün oyuncu transferi yapma kapasitesini doğrudan etkileyecek; zira kulüp, 1:1 kuralına uymadığı için yeniden cezalandırılacak.

Bu nedenle Barcelona, transfer işlemlerini hızlandırıyor; normal şartlarda dört transfer döneminde gerçekleştireceği transferleri, bu yaz ve önümüzdeki kış olmak üzere iki transfer döneminde tamamlaması gerekiyor.

Kulüp, önümüzdeki yaz oyuncu sayısında fazlalık yaşama ihtimalinin yüksek olduğunu biliyor ve bu nedenle kadrosunu güçlendirme çabalarını yoğunlaştırdı.

Gerekli olan 105 milyon avroluk tutarın yarısının, bu yaz transfer döneminde peşin olarak harcanması bekleniyor. Diğer yarısı ise kış transfer dönemine ayrılacak ve önümüzdeki Kasım ayından itibaren kullanılabilecek.

Şu ana kadar kulüp, Gordon ile sözleşme imzaladı ve Ademi transferini tamamlamak üzere. Julian Alvarez’in ya da benzer özelliklere sahip başka bir forvetin takıma katılması ve João Cancelo transferinin tamamlanması bekleniyor.