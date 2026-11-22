Carlos Espi, 85. dakikada dönen topu ağlara göndererek Real Madrid'in Celta Vigo karşısındaki 2-1'lik geri dönüş galibiyetini getirdi. Genç forvet, Santiago Bernabeu'daki atmosferin “tüylerini diken diken ettiğini” söyledi. Real Madrid'in galibiyet serisi salı günkü Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde dokuz maça çıkarken Espi, kadrodaki birlikteliğe vurgu yaptı.

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Espi, Bernabeu'daki geri dönüşü tamamladı

Carlos Espi, 85. dakikada attığı golle Real Madrid'e Celta Vigo karşısında 2-1'lik geri dönüş galibiyetini getirdi ve takımının üst üste galibiyet sayısını dokuza çıkardı. Pablo Duran'ın altıncı dakikada Celta'yı öne geçirmesinin ve Kylian Mbappe'nin ilk yarıda kullandığı penaltıyı üstten dışarı göndermesinin ardından Jude Bellingham 66. dakikada eşitliği sağladı. Espi ise Vinicius Junior'ın ortasından dönen topu ağlara gönderdi.

Valencialı forvetin bu sezonki dördüncü golü olan bu vuruş, Real Madrid'in bu sezon iç sahadaki kusursuz galibiyet karnesini korumasını sağladı. Son düdüğün ardından konuşan Espi, tribünlerden gördüğü desteğin kendisinde güçlü bir etki bıraktığını söyledi.

Galibiyet golünü atan Espi: “Tüylerim diken diken oluyor”

Espi, oyuna giren her yedek oyuncunun maçı çevirmeye kararlı olduğunu anlattı ve tribünlerin coşkulu desteğinin yanı sıra 23-24 kişilik kadrodaki takım ruhuna dikkat çekti.

“Tüylerim diken diken oluyor,” diyen Espi sözlerini şöyle sürdürdü: “Herkesten gördüğüm desteği tarif etmek imkânsız. Real Madrid taraftarları ve bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım. Teknik direktörün benden istediklerini yapmaya çalışıyorum ve sahada bulduğum her dakikayı en iyi şekilde değerlendireceğim. Takıma yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Geçen gün de söylediğim gibi, hedefimiz birlik içinde kalmak. 23-24 oyuncuyuz ve hepimizin aynı yönde ilerlemesi gerekiyor. Oyuna girenler olarak tamamen galibiyeti almaya odaklandık ve bunu başardık.”

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İç saha gücü üst üste dokuzuncu galibiyeti getirdi

Real Madrid ilk yarıda istediğini bulamasa da Espi, ikinci yarıda taraftarların takımı ayağa kaldırmasının ardından Santiago Bernabeu'da puan kaybetmenin söz konusu olmadığını vurguladı.

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“Açıkçası taraftarlar inanılmaz; ilk dakikadan itibaren bizi destekliyorlar,” diye ekledi. “Bugün bizi ileri taşıdılar. Burada puan kaybetmeyi göze alamayız. Gerçekten büyük bir enerji veriyorlar. Zor bir maçı kazanmayı başardık. Şimdi ilerlemeye devam etmeliyiz çünkü mücadele bitmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde bizi bir mücadele daha bekliyor.”

Tüm dikkatler salı günkü Şampiyonlar Ligi maçında

Zorlu lig maçının ardından toparlanmak için yalnızca 48 saatleri olduğunu belirten Espi, Real Madrid'in yakaladığı ivmeyi hemen Avrupa mücadelesine taşıması gerektiğini vurguladı.

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“Şimdi en önemli şey salı günü çünkü mücadele bitmiyor,” diyerek sözlerini tamamladı. “Maça hazırlanmak için iki günümüz var ve bütün heyecanımızla bu maça çıkacağız.”