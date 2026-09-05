Faslı milli oyuncu Ayoub El Kaabi, bugün cumartesi akşamı Yunanistan Ligi'nin üçüncü haftasında takımı Olympiakos'un Volos karşısında oynadığı maçta, rakip kaleciyle şiddetli bir çarpışma sonucu sol bacağının sert bir şekilde burkulmasıyla ağır ve ürkütücü bir sakatlık geçirdi.

Sakatlık, ilk yarının bitimine az kala meydana geldi. El Kaabi topa doğru hamle yaparak Volos kalecisi Marios Siampanis'ten önce topa dokunmayı başardı, ancak kaleci tüm ağırlığıyla Faslı forvetin bacağının üzerine düştü ve çarpışmanın etkisiyle bacak şiddetli bir şekilde burkuldu; oyuncular ve taraftarlar büyük bir şok yaşadı.

El Kaabi acı içinde yere yığıldı, sağlık ekibi hemen müdahale etmek için koştu; sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise sakatlığın boyutunu ve sol bacağının maruz kaldığı burkulmanın şiddetini ortaya koydu. Faslı forvet, taraftarların alkışları eşliğinde sedyeyle sahayı terk etmek zorunda kaldı ve yerine Armando Gonzalez oyuna girdi.

Pozisyonun sonuçları El Kaabi'nin sakatlığıyla sınırlı kalmadı. Hakem, müdahale nedeniyle Olympiakos lehine penaltı kararı verdi ve topun başına geçen Jota Silva, penaltıyı başarıyla gole çevirdi. Ardından golü duygusal bir şekilde kutlayarak Faslı takım arkadaşına armağan etti; bu görüntü, takım içinde onun sakatlığından duyulan üzüntünün boyutunu yansıttı.

Sahayı terk etmesinin ardından Ayoub El Kaabi, sakatlığın niteliğini belirlemek ve ciddiyetini tespit etmek amacıyla gerekli tıbbi tetkiklerden geçmek üzere doğrudan hastaneye kaldırıldı.

Olympiakos ve Faslı taraftarlar, El Kaabi'nin sakatlığının ayrıntılarını ve sahalardan olası uzak kalma süresini ortaya koyacak resmi tıbbi teşhisin açıklanmasını bekliyor; özellikle sakatlığın ilk görüntüleri, bacağında ciddi bir kırık olabileceğine dair büyük endişelere yol açtı.