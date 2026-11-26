Borussia Dortmund’un genç oyuncusu Konstantinos Karetsas, Şampiyonlar Ligi’nde unutulmaz bir gece yaşadı. Ancak galibiyeti getiren katkısını yapma fırsatını neredeyse kaçırıyordu. Genç oyun kurucu, ilk yarıda sakatlanan Serhou Guirassy’nin yerine oyuna girmesi istendiğinde ortalıkta yoktu.

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Tuvalet molası geceyi neredeyse mahvediyordu

Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac, Real Betis karşısında yıldız golcüsü Guirassy’nin uyluğundaki bir sorun nedeniyle 34. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla taktiksel bir ikilem yaşadı. Karetsas’ı oyuna almak için yedek kulübesine yönelen Kovac, 18 yaşındaki oyuncunun ortalıkta olmadığını gördü. Yunan yetenek, tam da oyuna çağrıldığı sırada soyunma odasındaki tuvalete gitmişti. Kovac ise telaşla onun yerine başka bir oyuncu aramaya başladı.

Kovac, Carney Chukwuemeka’yı oyuna almak üzereyken genç oyuncunun geri döndüğünü gördü. DAZN’a verdiği röportajda Kovac, “Onu oyuna almak istedim ama orada değildi. Tuvaletteydi. Onun yerine Carney’yi oyuna almak istediğimde köşeden çıktı ve böylece zamanında yetişti. Yani hâlâ tuvalette olsaydı oyuna giremeyecekti” dedi.

Borussia Dortmund’un Şampiyonlar Ligi’nde yükselen yetenek Konstantinos Karetsas’la dikkat çekmesi, Avrupa’nın önde gelen yetenek yetiştiren kulüplerinin korkusuz genç oyun kurucuları nasıl keşfetmeye devam ettiğini gösteriyor. Kıta turnuvalarında çıkış yapan oyunculara bahis oynamayı seviyorsanız doğrulanmış Stake promosyon kodumuzu kullanarak size özel VIP ödüllerin kilidini açabilirsiniz.

Almanya’daki zorlu başlangıcın ardından gelen gol

Galibiyet golü 72. dakikada geldi. Bu, Genk’ten 30 milyon avro karşılığında katıldığından beri talihsizlikler yaşayan oyuncu için büyük bir rahatlama anıydı. Fabio Silva’dan pası alan Karetsas, topu sol ayağına çekip alt köşeye isabetli bir şut gönderdi. Sarı Duvar’ın önündeki duygusal gol sevinci, yakın zamanda yaşadığı sağlık sorunları ve sakatlık endişelerinin ardından bu golün onun için ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

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Yunanistan millî oyuncusu, bu sezonun başlarında Villarreal’e karşı oynanan maçta korkutucu bir şekilde yere yığılmış ve hastanede kapsamlı testlerden geçmişti. Ciddi bir sağlık sorunu olmadığı anlaşılmış olsa da daha sonra Union Berlin karşısında bağ sakatlığı yaşadı.

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Dortmund Teknik Direktörü’nden övgü

Kovac, oyuna girmeden önce yaşananlara rağmen genç oyuncunun performansına hayran kaldı. 18 yaşındaki futbolcunun korkusuz çalımlarından ve Fabio Silva ile hemen yakaladığı uyumdan açıkça etkilenen teknik direktör, kenarda geçirdiği zorlu dönemin ardından gösterdiği mücadele için onu övdü. İkili arasındaki uyumu vurgulayan Kovac, Guirassy kas sakatlığından kurtulana kadar oyun kurucunun ilk 11’de düzenli olarak forma giyebileceğine işaret etti.

Kovac, “Kostas’ın gerçekten iyi bir futbolcu olduğunu görebiliyordunuz. Tavşan gibi yön değiştirip dönüyor. Ona karşı savunma yapmak zor, çok iyi bacak arası çalımları atıyor. Oyuna büyük bir hareketlilik getirdi ve Fabio’yla çok iyi anlaştıklarını düşündüm. Bu hoşuma gitti. Serhou forma giyemediği sürece muhtemelen önümüzdeki birkaç maçta ilk 11’de başlayacak” diye konuştu.

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“Onun için zor bir dönemin ardından bugünkü maçta bu kadar iyi ritim bulmasına sevindim. Savunma yönüne gelince, bu konuda hâlâ kendisini geliştirmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Ama istekli, hazır ve bunu görebiliyorum. Bugün çok iyi koşular yaptığını, rakibe iyi baskı uyguladığını ve takım arkadaşlarına pas seçeneği sunduğunu düşündüm. Elbette daha fazlası gelecek ama 18 yaşında şimdiden gayet iyi iş çıkarıyor. Hücumda böyle oynarsa savunmadaki eksiklerini görmezden gelebilirim.”

Gecenin kahramanının gözünden

Karetsas için gece, heyecan ve rahatlamanın iç içe geçtiği bir deneyimdi. Oyuna girişindeki karmaşadan bahsederken hazırlık yapamamasının maçın temposuna uyum sağlamasına aslında yardımcı olmuş olabileceğini kabul etti. Orta saha oyuncusu, “Dürüst olmak gerekirse oyuna girmem gerektiğinde tuvaletten yeni gelmiştim. Bu yüzden pek fazla talimat almadım” dedi.

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Galibiyeti getiren golüne rağmen alçakgönüllü genç oyuncu, maçın adamı ödülünü belki de Silva’nın daha çok hak ettiğini söyledi. Karetsas, fiziksel olarak hâlâ gelişmesi gerektiğini kabul etmekle birlikte kendisini sağlıklı hissettiğini ve katkı vermeye hazır olduğunu vurguladı. Dört Şampiyonlar Ligi maçında aldığı üç galibiyetle Dortmund puan tablosunda iyi bir konumda. Yunan genç yıldızının yükselişi de takıma önündeki zorluklar için önemli bir güç katıyor.