Borussia Dortmund’un genç oyuncusu Konstantinos Karetsas, Şampiyonlar Ligi’nde unutulmaz bir gece yaşadı. Ancak maçı kazandıran katkısı az kalsın hiç gerçekleşmeyecekti. Genç oyun kurucu, ilk yarıda sakatlanan Serhou Guirassy’nin yerine oyuna girmesi istendiğinde ortalıkta yoktu.

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Tuvalet molası geceyi neredeyse mahvediyordu

Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac, 34. dakikada Real Betis'e karşı oynanan maçta yıldız forvet Guirassy'nin uyluğundaki rahatsızlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla taktiksel bir ikilem yaşadı. Karetsas'ı oyuna almak için kulübeye dönen Kovac, 18 yaşındaki oyuncunun yerinde olmadığını gördü. Yunan futbolcu, tam oyuna çağrıldığı sırada soyunma odasındaki tuvalete gitmişti. Kovac ise yerine kimi alacağını telaşla düşünmeye başladı.

Kovac, Carney Chukwuemeka'yı oyuna almak üzereyken genç oyuncunun geri döndüğünü gördü. Kovac, DAZN ile yaptığı röportajda şunları söyledi: “Onu oyuna almak istedim ama orada değildi. Tuvaletteydi. Onun yerine Carney'yi oyuna almak istediğimde köşeyi dönüp geldi ve böylece zamanında yetişti. Yani hâlâ tuvalette olsaydı oyuna giremeyecekti.”

Almanya'daki zorlu başlangıcın ardından gelen sevinç

Galibiyet golü 72. dakikada geldi ve Genk'ten 30 milyon euro karşılığında transfer olduğundan beri üst üste talihsizlikler yaşayan oyuncuya büyük bir rahatlama yaşattı. Karetsas, Fabio Silva'nın pasını aldı, topu sol ayağına çekti ve uzak alt köşeye isabetli bir şut gönderdi. Sarı Duvar'ın önündeki duygusal gol sevinci, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ve sakatlık korkusunun ardından bu golün onun için ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

Yunan millî futbolcu, bu sezonun başlarında Villarreal'e karşı oynanan maçta korkutucu biçimde yere yığılmış ve hastanede kapsamlı testlerden geçmişti. Ciddi bir sağlık sorunu olmadığı belirlense de ardından Union Berlin'e karşı bağlarından sakatlanmıştı.

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Dortmund teknik direktöründen övgü

Kovac, oyuncu değişikliği öncesinde yaşananlara rağmen genç futbolcunun performansından övgüyle söz etti. 18 yaşındaki oyuncunun korkusuz çalımları ve Fabio Silva ile hemen yakaladığı uyum Kovac'ı etkiledi. Teknik direktör, zorlu bir sakatlık döneminin ardından toparlanan genç oyuncuyu övdü. Karetsas ile Silva arasındaki uyuma dikkat çeken Kovac, oyun kurucunun Guirassy kas sakatlığını atlatana kadar ilk 11'de üst üste forma giyebileceğini belirtti.

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Kovac, “Kostas'ın gerçekten iyi bir futbolcu olduğunu görebiliyordunuz. Tavşan gibi yön değiştirip dönüyor. Ona karşı savunma yapmak zor; çok iyi ayak hareketleri var. Oyuna büyük bir hareketlilik kattı ve Fabio ile çok iyi anlaştıklarını düşündüm. Bu hoşuma gitti. Serhou forma giyemediği sürece muhtemelen önümüzdeki birkaç maça ilk 11'de başlayacak” dedi.

“Onun için zor bir dönemin ardından bugünkü maçta ritmini bu kadar iyi bulmasına sevindim. Savunma konusunda ise hâlâ kapatması gereken bazı eksikleri olduğunu kendisi de çok iyi biliyor. Ama istekli, hazır ve bunu görebiliyorum. Bugün çok iyi koşular yaptığını, rakibe iyi baskı uyguladığını ve takım arkadaşları için pas seçeneği oluşturduğunu düşündüm. Elbette daha fazlasını yapabilir ama 18 yaşında şimdiden iyi iş çıkarıyor. Hücumda böyle oynarsa savunmadaki eksiklerini görmezden gelebilirim.”

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Gecenin kahramanından değerlendirmeler

Karetsas için bu gece heyecan ve rahatlamayla geçen bir geceydi. Oyuna girişindeki telaşı anlatan orta saha oyuncusu, hazırlık yapamamış olmasının maçın temposuna uyum sağlamasına yardımcı olmuş olabileceğini kabul etti: “Dürüst olmak gerekirse, oyuna girmem gerektiğinde tuvaletten yeni çıkmıştım. Bu yüzden fazla talimat almadım.”

Galibiyet golünü atmasına rağmen mütevazı genç oyuncu, maçın adamı ödülünü belki de Silva'nın daha çok hak ettiğini söyledi. Karetsas, fiziksel açıdan hâlâ gelişmesi gerektiğini kabul ederken kendisini sağlıklı hissettiğini ve katkı vermeye hazır olduğunu vurguladı. Dortmund, dört Şampiyonlar Ligi maçında aldığı üç galibiyetle puan tablosunda iyi bir konumda bulunuyor. Yunan genç yıldızının ortaya çıkışı da takımın önündeki zorluklar için önemli bir güç sağlıyor.