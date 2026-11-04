Yunan millî futbolcu, yarım saati biraz geçtikten sonra sakatlık yaşayan Serhou Guirassy'nin yerine oyuna girecekti. Ancak maçın ardından DAZN'a anlattığına göre önce tuvalet ihtiyacını gidermesi gerekiyordu.

18 yaşındaki oyuncuya, teknik direktör Niko Kovac'ın oyuna girerken kendisine ne söylediği soruldu. Yanıtı şöyleydi: "Dürüst olmak gerekirse, oyuna gireceğim sırada tuvaletten yeni gelmiştim. Dolayısıyla hiçbir talimat almadım." Bu yüzden yaklaşımı, "Sadece sahaya çıkıp oynamak. Akışına bırakmak" olmuştu.

Bu sıra dışı duruma Kovac da şaşırmıştı: "Doğru. Onu aradım. Birden ortadan kaybolmuştu ve Carney'i (Chukwuemeka, editörün notu) çağırdım. Ama sonra köşeden çıkageldi. Hâlâ tuvalette olsaydı ya da her ne yapıyorsa onu yapmaya devam etseydi oyuna giremezdi." Kısa süreliğine ortadan kaybolan Karetsas, zamanında dönerek 34. dakikada oyuna girdi. O andan itibaren ileride tek forvet olarak oynayan Fabio Silva'nın arkasında serbest bir rolde görev yaptı.

Karetsas iyi oynadı ve performansını 72. dakikada attığı 2-1'lik galibiyet golüyle taçlandırdı. Konuk ekip, birkaç dakika önce Silva'nın takımını öne geçiren golüne karşılık vermişti (67.). Karetsas daha sonra maçın oyuncusu seçildi. Ancak genç futbolcu bu karara katılmadı. Alçakgönüllülükle, "Bunu Fabio Silva hak etti. Çünkü bir golü ve bir asisti vardı" dedi.

Portekizli oyuncu, söz konusu asistte biraz daha gerideki konumundan sağdan içeri kat eden Karetsas'a pas verdi. Karetsas topu mükemmel kontrol etti ve ceza sahası çizgisinden beklemeden şutunu çekti. O ana kadar olağanüstü oynayan Betis kalecisi Alvaro Valles'i şaşırtarak topu yakın köşeden ağlara gönderdi. Bu pozisyon, DAZN yorumcusu Sebastian Kneißl'i hayran bıraktı: "Bu olağanüstü. Sahip olduğu özelliklerden biri de bu: Boş alanları görmek ve oyunun nasıl gelişeceğini bilmek." Kneißl, "ilk dokunuşunun" da olağanüstü olduğunu söyledi.

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BVB Teknik Direktörü Niko Kovac'tan Konstantinos Karetsas'a övgü: "Tavşan gibi"

Karetsas, teknik direktöründen de iyi not aldı. Kovac, "Gerçekten iyi bir futbolcu olduğu görüldü" dedi ve şöyle devam etti: "Sadece gol attığı için değil; tavşan gibi sürekli iyi çalımlar attığı için de. Bu yüzden onu savunmak zor. Çok sayıda iyi bisiklet çalımı yaptı, oyuna büyük hareketlilik getirdi. O ve Fabio ileride çok iyi anlaştı."

Dolayısıyla Guirassy oynayamazsa BVB'nin ilk 11'inde onun yerini Karetsas'ın alması "muhtemel".