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Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Falko Blöding
Çeviri:

"Tuvaletten yeni gelmiştim": BVB'nin maç kahramanı Konstantinos Karetsas, Niko Kovac tarafından az kalsın oyuna alınmayacaktı

Şampiyonlar Ligi
Dortmund - Real Betis
Dortmund
Real Betis
N. Kovac
K. Karetsas

BVB'ye galibiyeti getiren Konstantinos Karetsas, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Betis Sevilla'ya karşı oynanan maçta (2-1) oyuna alındığı zamana hayli şaşırdı.

Yunan millî futbolcu, yarım saati biraz geçtikten sonra fiziksel sorun yaşayan Serhou Guirassy'nin yerine oyuna girecekti. Ancak maçın ardından DAZN'a anlattığına göre önce tuvalet ihtiyacını gidermesi gerekiyordu.

18 yaşındaki oyuncuya, teknik direktör Niko Kovac'ın oyuna girerken kendisine ne söylediği soruldu. Karetsas, "Dürüst olmak gerekirse, oyuna gireceğim sırada tuvaletten yeni çıkmıştım. Dolayısıyla herhangi bir talimat almadım" yanıtını verdi. Bu yüzden yaklaşımı, "Sadece sahaya çıkıp oynamak. Akışına bırakmak" olmuştu.

Bu ilginç duruma Kovac da şaşırmıştı: "Doğru. Onu aradım. Bir anda ortada yoktu ve Carney'yi (Chukwuemeka, editörün notu) çağırdım. Ama sonra köşeden çıkageldi. Hâlâ tuvalette olsaydı ya da her ne yapıyorsa onu yapıyor olsaydı oyuna giremezdi." Kısa süreliğine ortadan kaybolan Karetsas, zamanında dönerek 34. dakikada oyuna girdi. O andan itibaren tek forvet olarak oynayan Fabio Silva'nın arkasında serbest bir rolde görev yaptı.

Karetsas iyi bir oyun sergiledi ve performansını 72. dakikada attığı 2-1'lik galibiyet golüyle taçlandırdı. Konuk ekip, birkaç dakika önce Silva'nın takımını öne geçiren golüne karşılık vermişti (67.). Karetsas daha sonra maçın oyuncusu seçildi. Ancak genç futbolcu bu ödülün kendisine verilmesini doğru bulmadı. Mütevazı bir şekilde, "Fabio Silva bunu hak etti. Çünkü bir golü ve bir asisti vardı" dedi.

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Portekizli oyuncu, biraz daha gerideki bir noktadan sağdan içeri kat eden Karetsas'a pas vererek o golün asistini yaptı. Karetsas topu kusursuz bir şekilde kontrol edip ceza sahası çizgisinden bekletmeden vurdu. O ana kadar olağanüstü oynayan Betis kalecisi Alvaro Valles'i şaşırtarak topu yakın köşeden ağlara gönderdi. Bu pozisyon, DAZN yorumcusu Sebastian Kneißl'i de etkiledi: "Bu olağanüstü. Alanları görüp oyunun nasıl gelişeceğini bilmek, onun sahip olduğu bir özellik." Kneißl'e göre "ilk dokunuşu" da olağanüstüydü.

FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL BETISGetty Images

BVB Teknik Direktörü Niko Kovac'tan Konstantinos Karetsas'a övgü: "Tavşan gibi"

Karetsas, teknik direktöründen de iyi not aldı. Kovac, "Gerçekten çok iyi bir futbolcu olduğu görüldü" dedi ve şöyle devam etti: "Sadece gol attığı için değil, tavşan gibi sürekli iyi yön değiştirdiği için de. Bu yüzden onu savunmak zor. Çok sayıda iyi bacak arası çalımı yaptı, oyuna büyük bir hareketlilik getirdi. O ve Fabio ileride çok iyi bir uyum yakaladı."

Kovac'a göre Guirassy forma giyemezse BVB'nin ilk 11'indeki yerini Karetsas'ın alması "muhtemel".

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