Suudi Arabistan Milli Takımı, kupa sevincini yeniden yaşamak için tam 23 yıl bekledi ve bunu Körfez Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu olan "Körfez 27" aracılığıyla gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, dün Salı günü, Körfez turnuvasının Cidde'deki İnma Stadı'nda oynanan final maçında Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nı 2-0 mağlup ederek Körfez Kupası'nı kazandı.

Bu kupa, Suudi Arabistan Milli Takımı için 23 yıl sonra gelen ilk şampiyonluktu; takımın aynı Körfez Kupası'nı kazanmayı başardığı 2003 yılından bu yana ilk kez.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın aynı Körfez turnuvasını 2003 yılında kazandığı son edisyonda şampiyon olan oyuncularının yaşları hakkında bir rapor hazırladı.

Gazeteye göre, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kalecisi Mohammed Al-Owais, mevcut kadrodaki en yaşlı oyuncuydu; 2003 yılında takımın Körfez şampiyonluğunu kazanışını 11 yaşındayken izlemişti.

Buna karşılık, Körfez 27'de en iyi oyuncu ödülünü kazanan Hemam Al-Hemami, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 2003 yılında şampiyon olduğunda henüz doğmamıştı; aynı durum kaleci Hamed Al-Shanqiti için de geçerliydi.

İkiz Saleh ve Mohammed Abu Al-Shamat yaşamlarının ilk yılındaydı; aynı durum Mohammed Mahzari, Mohammed Al-Qahtani, Rayan Hamed ve Ziyad Al-Johani dörtlüsü için de geçerliydi. Muteb Al-Harbi ve Jihad Zekri ise yaşamlarının ikinci yılındaydı.

Firas Al-Buraikan henüz üç yaşındaydı; Nasser Al-Dawsari, Hassan Tambakti, Abdullah Al-Hamdan ve Nawaf Boushal dört yaşında, Muhtar Ali beş yaşında, Abdulelah Al-Amri ve Abdulqudus Atiah ise altı yaşındaydı.

Abdullah Al-Khaibari yedi yaşında, Sultan Mandash sekiz yaşında, Mohammed Kanno dokuz yaşında ve Abdullah Al-Salem ise on yaşındaydı.