Türkiye'yi sarsan skandal: Hakem Komitesi Başkanı ciddi suçlamalar nedeniyle gözaltına alındı

Türk hakemliği, adli soruşturmaların en önde gelen yöneticilerinden birine yönelmesinin ardından ağır bir darbe aldı. Yetkililer, Türkiye Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu, taciz ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla ilgili bir davada altı şüpheliyle birlikte gözaltına aldı.

Gözaltılar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gerçekleşti ve İstanbul, Ankara, Elazığ ile Manisa'da eş zamanlı operasyonları kapsadı. Soruşturma, hakemlerin seçimi, sınıflandırılması ve atanması mekanizmalarına ilişkin şüphelere odaklanıyor.

Türk basınında yer alan haberlere göre soruşturma, bazı hakemlerin nesnel ve gerekçeli kararlar olmaksızın devre dışı bırakıldığı, bazılarının atanmadığı, ayrıca belirli hakemlerin kayırıldığı ve terfi ile atama süreçlerine müdahale edildiği iddialarını inceliyor.

Soruşturmalar ayrıca, 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde izinsiz değişiklikler yapıldığına ilişkin şüpheleri de kapsıyor. Bu bilgiler İspanyol "Marca" gazetesi tarafından aktarıldı.









Gözaltına alınanlar listesinde Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul Heyeti Başkanı Ferdi Karadörük, Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, kurulun eski üyesi Yunus Yıldırım, mevcut üye Sabahattin Şahin, ayrıca İstanbul'daki Hakemler Derneği yapısındaki iki yetkili olan Alican Sağlar ve Emre Kösif de yer aldı.

Soruşturmalar, Karadörük'ün telefonunda bulunan ve hakem listeleri ile bunların nasıl ele alınacağını konu alan "WhatsApp" yazışmalarını ortaya çıkardı.

Bir yazışmada, dört hakemin isminin anılmasının ardından katılımcılardan biri "Bu dördünü silelim" diye yazdı; ardından "Dikkatli olalım" ve "Hemen silme" yanıtları geldi.

Bir başka yazışmada ise Karadörük bir hakeme değindi ve mesajlar arasında "Madem eğilmeyecek, kellesini alalım ve bitirelim" gibi ifadeler yer aldı.







