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Türkiye'yi sarsan skandal: Galatasaray ultras lideri gözaltına alındı

Galatasaray
Süper Lig
Türkiye

Dolandırıcılık, kandırmaca ve uyuşturucu bulundurma suçlamaları peşini bırakmıyor

Türk spor camiasını sarsan şok bir gelişmede, Türk yetkililer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde, Galatasaray Kulübü'nün en büyük taraftar grubu olan "UltrAslan" grubunun tarihi lideri, gerçek adı Muzaffer Şirin olan Sebahattin Şirin'i gözaltına aldı.

Şirin, "maç biletlerinin karaborsada satışında organize dolandırıcılık", "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma" ve "yanıltıcı bilgi yayma" suçlamalarının yanı sıra spor sahalarında düzeni bozmaya sebep olma gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya.

8 saatlik baskın bir hazineyi ortaya çıkardı

Türk medyası bugün pazartesi, polisin Şirin'in evine düzenlediği ve sekiz buçuk saat süren baskının ayrıntılarını açıkladı; evde büyük bir servet bulundu.

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İngiliz Yayın Kuruluşu "BBC"nin aktardığına göre, ekipler 1,3 milyon ABD dolarından fazla nakit, 840 bin euro (970 bin dolara denk geliyor), bunun yanı sıra bir miktar altın ve mücevher, farklı para birimlerinden meblağlar, bir tabanca, mühimmat ve dört adet kurşun geçirmez yelek ele geçirdi.

Şirin'in dün pazar günü gözaltına alınması, "İks" platformunda yaptığı çarpıcı bir paylaşımla tartışma yaratmasından yalnızca bir gün sonra gerçekleşti. Söz konusu paylaşımda Şirin, Türk Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u, Türkiye Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın aleyhine "bu sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak isteyen devlet içindeki bir grubun" parçası olmakla suçladı.

Söz konusu suçlamalarla ilgili olarak Adalet Bakanı'ndan ya da Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe Kulübü'nden şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

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