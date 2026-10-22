Sergen Yalcin, dört yıllık sözleşmeyle Türkiye millî takımının yeni teknik direktörü olarak resmen tanıtıldı. Vincenzo Montella'nın yerini alan eski orta saha oyuncusu, göreve getirildiği günü kariyerinin en önemli günü olarak nitelendirdi.

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Yalcin, Türkiye Millî Takımı’nın başına dört yıllık sözleşmeyle geçti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sergen Yalcin’i Türkiye Millî Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak Riva Hasan Dogan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde resmen tanıttı. Yalcin, Orhan Saka Konferans Salonu’nda düzenlenen resmî törende dört yıllık sözleşme imzaladı.

Tanıtım törenine TFF Başkanı Ibrahim Ethem Haciosmanoglu başkanlık etti. Bu atamayla birlikte beş yıl aradan sonra Ay-yıldızlıların başına yeniden Türk bir teknik direktör geçti.

Yalcin, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella’nın federasyonla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmasının ardından göreve geldi.

TFF Başkanı millî görev ve birlik vurgusu yaptı

İmza töreninde konuşan TFF Başkanı Haciosmanoglu, atamada mali görüşmelerin değil millî gururun belirleyici olduğunu vurguladı. Haciosmanoglu, “Bugün, beş yıllık aranın ardından millî takımımızı yeniden Türk bir teknik direktöre emanet etmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

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“Hocamızın bu görevi kabul ederken maddi konuları öncelik hâline getirmemesi, millî takımımıza bağlılığının önemli bir göstergesidir.”

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TFF Başkanı, “Sergen Yalcin, Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli isimlerden biri... Birliğin olduğu yerde kuvvet olduğuna inanıyoruz” diye ekledi.

Yalcin: Kariyerimin en önemli günü

Futbolculuk kariyerinde Türkiye Millî Takımı formasını birçok kez giyen Yalcin, millî takımı yeniden yapılandırma görevini kendisine veren TFF yönetimine içten teşekkürlerini iletti. Yalcin, geçmişe dönerek “Futbolculuk kariyerimde ay-yıldızlı formayı birçok kez gururla giydim” dedi.

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“Bugün kariyerimin en önemli günü. Hepimizin üzerinde olan bir değerden söz ediyoruz.”

53 yaşındaki teknik direktör, “Umarım bundan sonra çok başarılı günler yaşayacağız... Birliğe ve beraberliğe gerçekten ihtiyacımız olacak” ifadelerini kullandı.

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Ay-yıldızlılar için yeni dönem başlıyor

Dört yıllık sözleşmenin imzalanmasıyla Yalcin ve teknik ekibi, Türkiye’nin yaklaşan resmî maçları için hazırlıklara hemen başlayacak.

TFF Başkanı Haciosmanoglu, törenin sonunda düzenlenen resmî basın toplantısının ardından Yalcin’e adına özel hazırlanmış bir millî takım forması takdim etti.

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Yalcin, ilk kadrosunu oluşturmak için yurt içinde ve yurt dışında oynayan futbolcuları takip edecek.