Liverpool, topla oynama üstünlüğünü Arsenal kalesine yönelik tehlikeli fırsatlara çeviremedi ve bu akşam Pazar günü Premier Lig'in dokuzuncu haftasında kendi sahası "Anfield"de (1-0) mağlup oldu.

"Squawka" ağı, Liverpool'un Arsenal kalesine isabetli tek bir şut dahi gönderemediğini, aynen bir önceki maçta olduğu gibi, böylece Liverpool kadrosunun Arsenal'e karşı son iki maçta kaleyi bulan tek bir şut dahi atamadığını aktardı.

Ayrıca Liverpool'un Arsenal karşısında kaleyi bulan son şutunun, Dominik Szoboszlai'nin Ağustos 2025'teki serbest vuruştan attığı gol olduğunu ekledi.

Arsenal, Anfield'de Liverpool karşısındaki kötü serisini kırdı; zira Arsenal'in buradaki son galibiyeti 2012 yılına dayanıyordu.

"Opta" ağı ise Liverpool'un bu sezon Premier Lig'de Anfield'de yalnızca 4 gol attığına dikkat çekti; bu, takımın Premier Lig tarihinde bir sezonda beş maç sonunda kendi sahasında attığı en düşük gol sayısı (1913-1914 ve 2012-2013 sezonlarında da dört gol atmıştı).

Liverpool kaleyi bulan tek bir şut dahi atamamış olsa da, Liverpool oyuncularının Arsenal ceza sahası içindeki 28 topla buluşması, Premier Lig tarihinde (2008-2009 sezonundan bu yana) Arsenal kadrosuna karşı oynanan bir maçın ilk yarısında herhangi bir takımın ulaştığı en yüksek sayı oldu.

Arsenal'in topladığı 24 puan ise, bizzat Arsenal'in 2022-2023 sezonunda bu başarıyı elde etmesinden (yine 24 puan) bu yana Premier Lig sezonunun dokuz hafta sonunda herhangi bir takımın ulaştığı en yüksek puan.

Sezonun bu aşamasında bundan daha fazla puan topladığı tek dönemler ise 2004-2005 ve 2007-2008 sezonları oldu (her ikisinde de 25 puan).