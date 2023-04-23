Adana formasıyla beklentileri karşılayamayan Dzyuba, ülkesinde fırtına gibi esiyor.

2022/23 yaz transfer döneminde Adana Demirspor’a transfer olan Rus golcü Artem Dzyuba'nın Türkiye kariyeri beklenildiği düzeyde geçmedi.

Adana ekibiyle sadece 5 maçta görev alabilen yıldız golcü, Süper Lig’deki ilk ve tek golünü Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe’ye karşı kaydetti.

Toplamda 4 kez Süper Lig, bir de Türkiye Kupası mücadelesinde görev yapan Dzyuba, sadece 220 dakika görev alabildi.

Performansının son derece düşük kalmasının ardından Adana Demirspor’la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı ve yeniden ülkesi Rusya’nın yolunu tuttu.

Rusya'da ne yaptı?

Tam da bu noktada, işler Dzyuba adına değişmeye başladı ve Rusya’da adeta yeniden doğdu.

Adana’dan ayrıldıktan sonra Lokomotiv Moskova’nın formasını giyen santrfor, oynadığı futbolla eski günlerine döndüğünü gösterdi.

Rus golcü, Moskova ekibinin formasını 6 Lig 2 de kupa mücadelesinde sırtına geçirdi.

Kupa maçlarında gol atamayan Dzyuba, sadece 6 kez oynamasına rağmen ligde 6 gol ve 4 asist yaparak adından tekrar söz ettirdi.

Bedelsiz olarak ülkesine dönen Dzyuba'nın şimdilik güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

Rus golcü, bu formunu sürdürmesi halinde değerine değer katacak gibi görünüyor.