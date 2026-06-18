Türkiye - Paraguay maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Levi's Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası’nda D Grubu’nun 2. maç günü yaklaşırken Türkiye ve Paraguay karşı karşıya geliyor.

GOAL, Türkiye-Paraguay maçı için bilet temin etme konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor; nereden satın alabileceğiniz, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili önemli bilgiler dahil.

2026 Dünya Kupası'nda Türkiye-Paraguay maçı ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası - Grp. D San Francisco Bay Area Stadium

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Maç Takvimi

Tarih Maç Yer Biletler 13 Haziran 2026 Avustralya - Türkiye BC Place Stadyumu, Vancouver Bilet 19 Haziran 2026 Türkiye - Paraguay Levi's Stadyumu, Santa Clara Biletler 26 Haziran 2026 Türkiye - ABD SoFi Stadyumu, Inglewood Bilet

Paraguay'ın 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 12 Haziran 2026 ABD - Paraguay SoFi Stadyumu, Inglewood Biletler 19 Haziran 2026 Türkiye - Paraguay Levi's Stadyumu, Santa Clara Biletler 26 Haziran 2026 Paraguay - Avustralya Levi's Stadyumu, Santa Clara Bilet

Türkiye - Paraguay maç biletleri nasıl satın alınır?

Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Türkiye - Paraguay maç biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Türkiye - Paraguay maçı için, giriş seviyesi bilet fiyatları şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en cazip seçeneklerdir. Ev sahibi ülke, grubu belirleyecek son maçta sahaya çıkacağından, talebin ilk turdaki en yüksek seviyelerden biri olması beklenmektedir.

Şu anda en ucuz biletler, stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyat dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Kat): 400 - 750 dolar

Kategori 2 (Orta Kat): 800 - 1.300 dolar

Kategori 1 (Alt Kat/Yan Hat): 1.500 - 3.500 dolar

Ayrıcalıklı/VIP: 4.000 dolar ve üzeri

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini belirtmek önemlidir. Kaliforniya, dünya çapında önde gelen bir destinasyon ve ev sahibi takım için başlıca bir merkez olduğundan, yerel talebin olağanüstü yüksek olması beklenmektedir. Levi's Stadyumu'nda bu büyük önem taşıyan karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca adım olacaktır.

Levi's Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Levi's Stadyumu, "canlı çatı" ve maç günlerinde stadyuma enerji sağlamak için yeterli miktarda elektrik üreten güneş panelleriyle donatılmış olması nedeniyle, dünyanın en çevre dostu stadyumlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Stadyum, önemli uluslararası futbol maçları için yaklaşık 71.000 seyirci kapasitesine kadar genişletilebilir. Stadyum, 1 Temmuz'da oynanacak 32'li tur maçı da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası'nda altı maça ev sahipliği yapacak.

Süit kulesinin tepesindeki 27.000 fit kare büyüklüğündeki yeşil çatı, binanın sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olur ve havadan yapılan yayınlar için benzersiz bir estetik sunar.

Silikon Vadisi takımının ev sahipliği yaptığı bu stadyum, on binlerce taraftarın aynı anda içerik izlemesi ve paylaşmasını destekleyecek şekilde tasarlanmış, spor tesisleri arasında en hızlı Wi-Fi bağlantılarından bazılarına sahiptir.