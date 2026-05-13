Türkiye - Paraguay maç biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Levi's Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nun 2. maç günü kapsamında Türkiye ile Paraguay karşı karşıya geliyor.

GOAL, Türkiye - Paraguay maçı için bilet satın alma, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Türkiye - Paraguay maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 13 Haziran 2026 Avustralya - Türkiye BC Place Stadyumu, Vancouver Bilet 19 Haziran 2026 Türkiye - Paraguay Levi's Stadyumu, Santa Clara Bilet 26 Haziran 2026 Türkiye - ABD SoFi Stadyumu, Inglewood Bilet

Paraguay 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 12 Haziran 2026 Amerika Birleşik Devletleri - Paraguay SoFi Stadyumu, Inglewood Bilet 19 Haziran 2026 Türkiye - Paraguay Levi's Stadyumu, Santa Clara Biletler 26 Haziran 2026 Paraguay - Avustralya Levi's Stadyumu, Santa Clara Bilet

Türkiye - Paraguay maç biletleri nasıl satın alınır?

Resmi Dünya Kupası bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda biletlerin ilk satışa sunulması artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Türkiye - Paraguay maç biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Türkiye - Paraguay maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en büyük cazibe kaynağıdır. Ev sahibi ülke, grubun kaderini belirleyecek son maçta sahaya çıkacağından, talebin açılış turundaki en yüksek seviyelerden biri olması beklenmektedir.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 400 $ - 750 $

Kategori 2 (Orta Seviye): 800 $ - 1.300 $

Kategori 1 (Alt Kademe/Yan Hat): 1.500 $ - 3.500 $

Konukseverlik/VIP: 4.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Kaliforniya, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir. Levi's Stadyumu'nda bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Levi's Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Levi's Stadyumu, "canlı çatı" ve maç günlerinde stadyuma enerji sağlamak için yeterli miktarda enerji üreten güneş panelleriyle donatılmış, dünyanın en çevre dostu stadyumlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Stadyum, önemli uluslararası futbol maçları için yaklaşık 71.000 seyirci kapasitesine çıkarılabilir. 1 Temmuz'daki 32'li tur maçı da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası'nda altı maça ev sahipliği yapacak.

Süit kulesinin tepesindeki 27.000 fit kare büyüklüğündeki yeşil çatı, binanın sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olur ve havadan yapılan yayınlar için benzersiz bir estetik sunar.

Silikon Vadisi takımının ev sahipliği yaptığı bu stadyum, on binlerce taraftarın aynı anda içerik izlemesi ve paylaşmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış, spor tesisleri arasında en hızlı Wi-Fi bağlantılarından bazılarına sahiptir.