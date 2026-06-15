Türkiye - Paraguay 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - Grp. D San Francisco Bay Area Stadium

Türkiye - Paraguay maçı 19 Haziran 2026 tarihinde saat 23:00 EST ve 20 Haziran 2026 tarihinde saat 03:00 GMT'de başlayacak.

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Türkiye - Paraguay: Maçın arka planı

Kuzey Kaliforniya'da oynanacak olan bu maç, zorlu D Grubu'nda her iki ülkenin de açılış gününde aldığı yıkıcı yenilgilerden kurtulmaya çalışması nedeniyle büyük önem taşıyor. İlk maç gününde Türkiye'nin Vancouver'da etkili bir Avustralya takımına 2-0 yenilmesi ve Paraguay'ın Los Angeles'ta turnuvanın ev sahibi ABD'ye 4-1'lik ağır bir yenilgi almasıyla sonuçlanan son derece hayal kırıcı sonuçların ardından, San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) hata payı önemli ölçüde azaldı. Her iki takım da, kaybedenin Dünya Kupası'ndan erken elenmenin eşiğine geleceğini bilerek Batı Kıyısı'na gidiyor; bu nedenle psikolojik momentum ve hızlı fiziksel toparlanma kesinlikle hayati önem taşıyor.

Türkiye milli takım teknik direktörü, Kanada'da hücumda verimlilik sağlayamayan kadrosunu bir an önce oturtmak zorunda. Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi dinamik yeteneklerin öncülüğünde, yüksek potansiyelli ve yaratıcı oyuncularına güvenerek takımı yeniden ayarlayacak, top hakimiyetini ele geçirecek ve rakip savunmayı aşmak için gerekli olan son üçte bir sahadaki etkili bitiriciliği sağlayacak. Karşılarında ise Gustavo Alfaro'nun yönettiği, yapısal olarak agresif ve çaresiz bir Paraguay takımı duruyor. Açılış maçında ABD'ye yenildikleri sırada sarı kart yağmuruyla disiplinlerinin bozulduğunu gören La Albirroja, turnuva hayatları söz konusu olduğunda onları inanılmaz derecede inatçı rakipler haline getiren, pes etmeyen, yüksek pres uygulayan bir savunma planına ve tehlikeli bir fiziksel üstünlüğe sahip.

Kaliforniya'nın Santa Clara kentindeki son teknoloji ürünü San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşma, kritik taktiksel ayarlamaların yapıldığı bir satranç maçı olacak. Her iki taraf da orta saha geçiş alanlarında savunma çöküşünü göze alamayacağından, orta saha iletişimi ve üst düzey disiplin belirleyici unsurlar olacak. Türkiye, bu maçı teknik üstünlüğünü ortaya koymak için ideal bir platform olarak görecek ve hatları aşmak için akıcı hareketlere ve yaratıcı pas yollarına güvenecek. Buna karşılık Paraguay, sağlam organizasyonunu ve dikey geçiş oyuncularını birer silaha dönüştürerek Türkiye'nin yapısal hatalarını cezalandırmak için sahaya çıkacak. Takımlar ışıklar altında sahaya çıkmaya hazırlanırken, D Grubu'nda eleme umutlarını canlı tutmanın önemi, ilk düdükten itibaren taktiksel yaklaşımı domine edecek.

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Her iki takım da 1. maç gününde nasıl bir performans sergiledi?

Avustralya 2-0 Türkiye

Türkiye’nin 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine geri dönüşü, Vancouver’da Avustralya’ya karşı aldığı 2-0’lık net mağlubiyetle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Vincenzo Montella’nın takımı, BC Place’de oyunun temposunu ve sahayı tamamen domine etti; %72’lik ezici bir top hakimiyetine sahip oldu ve Avustralya kalesine toplam 30 şut yağdırdı. Ancak Türkler, son üçte bir sahada gösterdiği israf ve keskinlik eksikliğinin bedelini ağır ödedi ve Socceroos kalecisi Patrick Beach'in muhteşem sekiz kurtarışıyla defalarca engellendi. Avustralya, Nestory Irankunda'nın golüyle skoru açtıktan sonra 75. dakikada İsmail Yüksek'in top kaybından yararlanarak Connor Metcalfe'nin skoru ikiye katlamasına izin verdi ve dominant ama dişsiz bir Türkiye'yi eli boş bıraktı.

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ABD 4-1 Paraguay

Gustavo Alfaro'nun öğrencileri, Los Angeles'ta zorlu bir açılış gecesi yaşadı ve turnuvanın acımasız ev sahibi ABD'ye 4-1 yenildi. Maç, La Albirroja için felaket bir şekilde başladı; Damián Bobadilla, maçın henüz 7. dakikasında Weston McKennie'nin ortasını yanlışlıkla kendi kalesine yönlendirdi. Paraguay, savunmada zaman zaman direnç gösterdi ancak ABD'nin hızlı geçişlerini durduramadı ve ilk yarıda Folarin Balogun'a iki gol kaptırdı. İkinci yarıda oyuna giren Maurício, 73. dakikada Julio Enciso'nun pasını gole çevirerek takımına geçici bir umut verdi ancak Gio Reyna, uzatma dakikalarının sonlarında skoru belirleyen golü attı ve Paraguay'ı D Grubu'nun en altında bırakarak büyük yapısal değişiklikler aramaya zorladı.

Her iki teknik direktör de hangi taktiksel değişiklikleri yapmalı?

Türkiye: Son üçte birde etkili bitiriş ve dikey hız

Vincenzo Montella, top hakimiyetine dayalı planını kökten değiştirmesi gerekmiyor, ancak Türkiye'nin Avustralya karşısında pahalıya mal olan keskinlik eksikliğini gidermesi gerekiyor. Topun %72'sine sahip olmasına ve Avustralya kalesine 30 şut çekmesine rağmen, Hilal Yıldızlar gol bulamadı ve sahadaki üstünlüğünü yüksek değerli fırsatlara dönüştüremediği için 2-0 mağlup oldu.

Paraguay'ın geleneksel olarak agresif ve kompakt savunma duvarı karşısında, orta sahada inanılmaz bir tıkanıklık yaşanacaktır. Montella'nın temel taktiksel ayarlaması, muhtemelen derin orta saha oyuncuları arasındaki yavaş, dairesel pas döngülerinden uzaklaşarak, bunun yerine çok daha yüksek dikey hız getirmek üzerine odaklanacaktır. Kenan Yıldız'ın hızlı, direkt driplingini ve Arda Güler'in üstün oyun görüşünü kullanarak, hatların etrafından değil, aralarından hızlı paslar atmak kritik öneme sahip olacaktır. Bu, Paraguaylı stoperleri geride bırakmaya ve yüksek değerli geriye doğru paslar yaratmaya yardımcı olacak, böylece düşük isabet oranına sahip merkezi uzun şutlar veya hava topu ağırlıklı savunmaya öngörülebilir ortalar gibi tekrarlayan ataklardan kaçınılacaktır.

Paraguay: Defansif geçiş disiplini ve anında kontratak çıkışı

Gustavo Alfaro'nun takımı Los Angeles'ta yapısal bir mücadele sergiledi, ancak 2. maç günü savunma geçişi ve kart disiplininde keskin bir yeniden ayarlama gerektiriyor. Paraguay'ın yüksek pres düzeni, ABD karşısında erken ritmi başarıyla bozdu, ancak takım hızlı kontrataklara maruz kaldığında tamamen parçalandı, bu da savunmada sarı kart yağmuruna ve 4-1'lik ağır bir skorla sonuçlandı.

Teknik açıdan üstün bir Türk orta saha karşısında, tamamen pasif kalmak ya da pervasız ve zamanlaması yanlış bir agresiflikle pres yapmak felakete davetiye çıkarmaktır. Garnero’nun yapacağı ayarlamalar, orta sahasına – özellikle de Andrés Cubas ve Damián Bobadilla’ya – odaklanmalıdır; bu oyuncular çok ileri çıkmak yerine sıkı bir alan disiplinini korumalı ve Türkiye’yi kompakt orta saha bloğunun dışına çıkmaya zorlamalıdır. Ayrıca, Paraguay topu kazandığında, kontra atağa geçiş anında ve organize bir şekilde gerçekleşmelidir. La Albirroja, Alex Arce'ye atılan tek başına ve umutsuz uzun paslara tamamen güvenmek yerine, Julio Enciso'nun hızını ve yaratıcı top taşıma yeteneğini hızla devreye sokarak, Türkiye'nin ilerleyen beklerinin boşalttığı alanları doğrudan açığa çıkarmalıdır.

2. Maç Günü öncesinde takımlarla ilgili son gelişmeler neler?

Türkiye takım haberleri

Vincenzo Montella'nın Kuzey Kaliforniya'ya giderken önündeki en büyük zorluk, kadrosunun golcü yönünü güçlendirirken, devam eden fiziksel sorunları da yönetmektir. Neyse ki, Hilal Yıldızlar, Avustralya'ya karşı 30 şutun atıldığı son derece yoğun bir açılış maçından yeni sakatlık endişeleri veya disiplin cezaları olmadan çıktı ve teknik direktöre çalışabileceği tam kadro sağladı.

En önemli olumlu gelişme, Hakan Çalhanoğlu'nun turnuva öncesinde yaşadığı baldır sakatlığı endişesinin ardından maç boyunca orta sahanın lokomotifi olarak kendine güvenen bir performans sergilemesi ve sahada bir kez daha ipleri eline alması. Asıl odak noktası ise son üçte birde bulunuyor ve Montella'nın dikey hızı en üst düzeye çıkarmak için forvet hattında değişiklik yapması bekleniyor. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz hayati yaratıcılık rollerini sürdürecek olsa da, Avustralya maçında ufak bir fiziksel sorun nedeniyle yedek kulübesinde tutulan Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, atağa daha keskin ve öngörülemez bir boyut katmak için ilk 11'e dönmek için var gücüyle çalışıyor.

Paraguay takım haberleri

Gustavo Alfaro, takımını Türkiye maçına hazırlarken çok daha yoğun bir kadro ve dinlenme sorunuyla karşı karşıya. La Albirroja ile ilgili en çok konuşulan konu, ABD'ye 4-1 yenildikleri maçın sonlarında savunma düzeninin tamamen bozulmasının ardından taktik disiplinini yeniden kurmak. Açılış maçında sarı kart gören beş farklı oyuncu, cezadan dolayı bu maçta forma giyemeyebilir.

Kadro konusunda ise Garnero, hücum gücünü canlandırmak için önemli kararlar almak zorunda. Orta saha oyuncusu Maurício, Los Angeles'ta oyuna sonradan girerek ikinci yarıda takımına büyük bir can simidi oldu ve Damián Bobadilla'nın yerine ilk 11'de yer almak için aktif bir şekilde çaba gösteriyor. Savunma açısından kaptan Gustavo Gómez ve Omar Alderete, 1. maçtaki hatalarını bir an önce unutmalı; JulioEnciso ve Miguel Almirón ise Türkiye'nin ilerleyen hatlarını zorlamak için gerekli olan hızlı geçiş oyununu yönetme görevini üstlenecek.

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Türkiye - Paraguay maçının kilit ikilileri

Barış Alper Yılmaz - Gustavo Gómez

Türkiye, Avustralya karşısında golcü vasıflarının eksikliğinin bedelini ağır bir şekilde ödemiş olsa da, Barış Alper Yılmaz, Vincenzo Montella’nın hücum hattının dinamik ve fiziksel açıdan en önemli ismi olmaya devam ediyor. Hem merkezden hem de kanatlara kayarak oynayan Yılmaz’ın, Levi’s Stadyumu’ndaki açık oyunlarda çok daha acımasız olması gerekecek; muazzam üst vücut gücünü ve direkt koşularını kullanarak savunmacıları sıkıştırmalı, bire bir mücadeleleri kazanmalı ve Arda Güler gibi geç gelen ikinci dalga oyuncular için boşluk yaratmalıdır.

Onu durdurma görevi, Paraguay savunmasının kilit ismi olan tecrübeli kaptan ve stoper Gustavo Gómez'e düşüyor. Paraguay'ın savunma yapısı, ABD karşısında maçın başlarında geleneksel Güney Amerika azmini sergilese de, ikinci yarıda hızlı dikey geçişler karşısında tüm birim tamamen parçalandı. Gómez, orta sahada mutlak konsantrasyon, duygusal soğukkanlılık ve yapısal disiplini korumalı, Yılmaz'ın fiziksel hareketleriyle pozisyonundan uzaklaşmamalı ve Amerikalıların acımasızca istismar ettiği boşlukları ortaya çıkarmamalıdır.

Hakan Çalhanoğlu - Andrés Cubas

Türk takımının mutlak kalbi olan kaptan Hakan Çalhanoğlu, Vancouver'da tempoyu tamamen kontrol etti, derin pas döngülerini yönetti ve düşük performans gösteren hücumu canlandırmaya çalıştı. Paraguay karşısında, Çalhanoğlu'nun birincil hedefi orta saha sıkışıklığını aşmak ve hızlı dikey geçişleri tetiklemek olacak. Çalhanoğlu'na topla zaman ve alan tanınırsa, üstün pas menziliyle Paraguay'ın savunma hatlarını bölmeye çalışacak ve Kenan Yıldız'ın üst üste gelen koşularını besleyerek rakibin dizilişini bozacaktır.

Bu ritmi bozmak isteyen isim ise Daniel Garnero'nun orta sahasının dibinde yer alan yorulmak bilmeyen savunma oyuncusu Andrés Cubas. Cubas, zorlu açılış maçında, topun olmadığı anlarda yaptığı çalışmanın stoperlerini korumak için ne kadar önemli olduğunu kanıtladı, ancak 1. maç gününde alınan sarı kart yağmurunun ardından takımını disiplinli tutmak için zorlu bir mücadeleye girecek. Santa Clara'da Cubas, La Albirroja'nın tamamen pasif ve savunmasız bir kabuğa hapsolmaması için Çalhanoğlu'nun derin oyun kurucularına agresif bir şekilde baskı yapmalı ve Türk orta saha oyuncularının geç koşularını takip etmelidir.

D Grubu'ndaki olasılıklar nasıl görünüyor?

İlk maçların ardından D Grubu'nda net bir ayrım oluşmuş durumda ve bu da 2. maç gününü alt sıradaki iki takım için tam anlamıyla bir "ya hep ya hiç" senaryosuna dönüştürüyor. Hem Türkiye hem de Paraguay, açılış maçlarında mağlup olduktan sonra sıfır puanla bu yüksek riskli Santa Clara karşılaşmasına giriyor; Türkiye Avustralya'ya 2-0 yenilirken, Paraguay ise ABD'ye karşı 4-1'lik ağır bir mağlubiyet yaşadı.

ABD ve Avustralya, her ikisi de 3 puanla tablonun zirvesinde karşı karşıya geldiği için, Türkiye ile Paraguay arasındaki bu karşılaşma, iki takımın da eleme turu hayallerini canlı tutmak için matematiksel olarak son şansları olacak.

Türkiye kazanırsa

Vincenzo Montella'nın takımının galibiyeti, onları 3 puana taşıyarak turnuvaya yeniden büyük bir soluk getirecektir. ABD-Avustralya maçının sonucuna bağlı olarak, bir galibiyet Türkiye'yi son maç gününe girerken ilk iki sıradaki otomatik eleme pozisyonu için mükemmel bir konuma getirecektir. En önemlisi, bir galibiyet kaderlerini tamamen kendi ellerine bırakır; son maçta ABD'ye karşı alınacak olumlu bir sonucun, doğrudan ya da en iyi üçüncü takımlardan biri olarak 32'li tur biletini garantileyeceğini ve Paraguay'ı matematiksel olarak elenmenin eşiğine iteceğini bilirler.

Paraguay kazanırsa

Gustavo Alfaro’nun oyuncuları bu üç puanı alırlarsa, hayati bir geri dönüşe imza atarak puanlarını 3’e çıkaracak ve D Grubu’nun son sırasından kurtulacaklar. 3 puana ulaşmak, eleme turuna kalma umutlarını tamamen canlandıracak ve La Albirroja’ya Avustralya ile oynayacakları belirleyici son grup maçı öncesinde büyük bir psikolojik avantaj sağlayacak. Tersine, bu senaryo Türkiye'yi iki maçın ardından sıfır puanda bırakacak, bu da Hilal Yıldızlar'ın üçüncü sıra eşitlik kuralları yoluyla tur atlama şansı için karmaşık bir matematik mucizesi, muazzam bir gol farkı ve ABD'ye karşı zorunlu bir galibiyete ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor.

Beraberlik senaryosu

Levi's Stadyumu'nda alınacak bir puan, her iki ülke için de felaket bir matematik problemi yaratır ve her ikisini de sadece birer puanla tablonun en altında bırakır. Beraberlik, matematiksel olarak hemen elenmeyi engellese de, güvenlik marjlarını ciddi şekilde daraltır ve hata yapma lüksünü ortadan kaldırır. Yüksek baskı altındaki son maç gününe girerken, Türkiye ABD karşısında kazanması gereken bir senaryoya zorlanırken, Paraguay da Avustralya karşısında aynı şekilde kazanması gereken bir zorlu mücadeleye girecek. Her iki taraf da sadece kendi son maçlarını kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda tur atlamak için dış sonuçlara ve eşitlik kurallarına tamamen bağımlı olacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Türkiye teknik direktörü Vincenzo Montella, maç öncesinde muhtemel ilk 11'i henüz açıklamadı; mevcut kadro verilerinde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Maç saatine yaklaştıkça takım haberleri geldikçe yeni güncellemeler eklenecektir.

Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro da benzer şekilde muhtemel kadrosunu henüz açıklamadı; şu anda herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Kadro bilgileri, Cuma günkü maç öncesinde elde edilir edilmez güncellenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Türkiye, son beş maçında dört galibiyetle bu maça geliyor. En son 14 Haziran'da Dünya Kupası açılış maçında Avustralya'ya 2-0 yenildiler ve bu yenilgi, Venezuela'yı 2-1 yendikleri ve Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ettikleri güçlü seriyi sonlandırdı. Dünya Kupası elemelerinde ise arka arkaya oynadıkları maçlarda Kosova'yı 1-0 ve Romanya'yı 1-0 yendiler. Bu beş maçta Türkiye sekiz gol attı ve üç gol yedi.

Paraguay'ın son beş maçındaki performansı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetten oluşuyor. Dünya Kupası serüveni, 5 Haziran'da Nikaragua'yı 4-0 mağlup ettikleri dostluk maçının ardından, 13 Haziran'da ABD'ye 4-1 yenilmesiyle başladı. Daha önceki sonuçlar arasında Fas'a 2-1 yenildikleri bir dostluk maçı, Yunanistan'ı 1-0 mağlup ettikleri maç ve Kasım 2025'te Meksika'yı 2-1 yendikleri bir dostluk maçı yer alıyor. Paraguay bu beş maçta dokuz gol attı ve sekiz gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

Mevcut veri setinde Türkiye ile Paraguay arasındaki kafa kafaya veriler mevcut değildir. Bu maçın resmi kayıtları, bilgiler elde edilir edilmez güncellenecektir.

Puan Durumu



