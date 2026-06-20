Türkiye'nin rüyası kabusa dönüşüyor... Güler, taraftarlara acı bir mesaj gönderiyor

Türkiye Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki serüveni, ilk iki maçın ardından grup aşamasında turnuvadan elenmesiyle erken sona erdi. Türkiye Milli Takımı, arka arkaya iki mağlubiyet aldı ve hiçbir gol atamadı; böylece turnuvadan hayal kırıklığı yaratan bir şekilde ayrıldı.

Türk milli takımı, açılış maçında Avustralya’ya 2-0 yenildikten sonra, yıldız oyuncusu Miguel Almirón’un kırmızı kart görmesi nedeniyle ikinci yarıyı 10 kişiyle tamamlayan Paraguay’a da 1-0 mağlup oldu. Bu sonuç, turnuvaya büyük hedeflerle giren ve tarihi bir başarıya imza atmayı umut eden Türkiye Milli Takımı için büyük bir şok oldu.

Türk milli takımının yıldızı ve Real Madrid oyuncusu Arda Güler, erken elenmenin ardından derin üzüntüsünü dile getirerek, bu turnuvanın uluslararası kariyerindeki en acı anlardan biri olarak kalacağını vurguladı.

Güler şöyle konuştu: “Milli takımdaki kariyerim boyunca bu turnuvanın unutulması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Büyük ve köklü kulüpleri temsil ediyoruz ve bunu sahada kanıtlamalıydık, ancak bunu başaramadık ve üstlendiğimiz sorumluluğun seviyesine ulaşamadık. Çok erken bir gol yedik ve sonrasında işler umduğumuz gibi gitmedi. Söyleyecek pek bir şeyim yok."

İspanyol “Marca” gazetesinin aktardığı açıklamalarda ise şunları ekledi: “Büyük bir üzüntü ve utanç duyuyoruz. Taraftarlarımızdan ve bize destek olan herkesten özür diliyoruz. Gelecek turnuvalarda daha iyi bir performans sergilemek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizler büyük kulüpleri temsil eden oyuncularız ve bunu sahada yansıtmamız gerekirdi.”

Kaleci Ogurcan Çakır ise takım arkadaşı Güler’in hayal kırıklığı ve üzüntü duygularını paylaşarak, milli takımın Türk taraftarlarının beklentilerini karşılayamadığını vurguladı.

Çakır şunları söyledi: “Ülkemden ve halkımızdan özür dilerim. Taraftarlarımızı mutlu etmek ve başlarını dik tutmak istiyorduk, ancak bunu başaramadık. Beklentiler çok büyüktü ve biz bu beklentilerin karşısına çıkamadık.”

Şöyle devam etti: “Ayrıca, yol kat edip bizi desteklemek için gelen tüm taraftarlardan da özür dilerim. Şu anda maçın detayları hakkında konuşmanın uygun bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Tüm oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve sonuna kadar mücadele ettiler, ancak bu yeterli olmadı.”

Sonuçları kabullenmeliyiz!

Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise erken elenmelerinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi, ancak aynı zamanda oyuncularını savunmaya özen gösterdi ve maç boyunca sergiledikleri mücadele ruhunu övdü.

Montella şunları söyledi: “Takım güçlü bir karakter ve yüksek bir mücadele ruhu sergiledi ve maçın son anına kadar mücadele etti. Sonuçları kabul etmeliyiz, bazen mantıksız görünse bile. Futbol tam da bu nedenle dünyanın en popüler sporudur; bazen en iyi takım kazanmaz ve bu sporun doğasıdır.”

İtalyan teknik direktör, herhangi bir oyuncuya sorumluluk yüklemeyi reddettiğini vurgulayarak şunları ekledi: “Bu tür durumlarda en kolayı, bir oyuncu bulup ona sorumluluk yüklemektir, ancak ben olaylara bu şekilde bakmıyorum. Bu oyuncuları seçtim çünkü milli takımı temsil etmek için en iyileri olduklarına inanıyorum. Bir sonraki tura yükselmeyi umuyordum, ancak futbol sürprizlerle doludur ve bu tür turnuvalarda her türlü ihtimal mümkündür."