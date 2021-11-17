Türkiye'nin play-off'lardaki muhtemel rakipleri hangileri?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup aşaması sona erdi.

A Millî Takım, son maçta Karadağ'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve turnuvaya katılma umudunu devam ettirdi.

G Grubu'nu 21 puanla 2. sırada tamamlayan Türkiye, Katar bileti almak için play-off'lara kaldı.

Play-off sistemi nasıl işliyor?

Gruplarını lider tamamlayan Belçika, Hırvatistan, Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, Sırbistan, İspanya, İsviçre ve Hollanda, Katar biletini direkt olarak almayı başarırken, gruplarını ikinci sırada bitiren takımlardan Portekiz, İsveç, İtalya, İskoçya, Rusya, Polonya, Kuzey Makedonya, Galler, Ukrayna ve Türkiye ise play-off'larda boy gösterecek.

Play-off'lara katılma hakkı kazanan 12 takım, dörder takımdan üç gruba ayrılarak yoluna devam edecek.

Tek maç üzerinden oynanancak İki eleme maçı sonucunda kalan üç takım, 2022 Dünya Kupası'na katılacak.

12 takım olduğu için ilk maçlar yarı final, ikinci maçlar ise final olarak nitelendiriliyor.

Yarı finallerde seri başı olan takımlar, seri başı olmayan takımlarla eşleşecek. Karşılaşmalar, seri başı olan ekiplerin evinde oynanacak.

Final maçlarının hangi takımların sahasında oynanacağı ise kura sonucunda belirlenecek.

Yarı final ve final maçlarını kazanan üç takım, 2022 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

Türkiye, seri başı olmadığı için play-off yarı finalinde seri başı olan takımlardan birine konuk olacak.

Hangi takımlar ev sahibi olacak?

Türkiye, seri başı olan takımlardan Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç veya Galler'den biriyle eşleşecek.

play-off kurası 26 Kasım'da çekilecek. Yarı final maçları 24 Mart'ta, final karşılaşmaları ise 29 Mart'ta oynanacak.

Play-off yarı finalinde seri başı olan ve seri başı olmayan takımlar şu şekilde:

Seri başı olan takımlar - Seri başı olmayan takımlar