Türkiye'nin efsanesi, Mohamed Salah'ın geleceği konusunda bir sürpriz açıkladı

Mohamed Salah’ın Liverpool ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından geleceği belirsizliğini korurken, yaz transfer döneminde Beşiktaş’a transfer olacağına dair haberlerin artmasıyla Türkiye, Mısırlı yıldızla ilgili tartışmaların odak noktası haline geldi. Türk futbol efsanelerinin heyecan verici açıklamaları, taraftarların spekülasyonları ve oyuncunun menajerinden gelen gizemli mesajlar arasında, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından birinin bir sonraki durağının neresi olacağına dair sorular giderek arttı.

Son saatlerde, Mısır milli takım kaptanının Türkiye Süper Ligi’ne transfer olabileceği yönündeki haberlerin yayılmasıyla Muhammed Salah, Türk gazetelerinin manşetlerini süsledi.

Spekülasyon dalgası, Liverpool ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki oyuncunun geleceği hakkında Muhammed Salah’ın menajeri Rami Abbas’ın yaptığı açıklamaların ardından başladı.

Abbas, “Mohamed’in gelecek sezon nerede oynayacağını hâlâ bilmiyoruz, ancak bunu çok yakında öğrenebiliriz” dedi. Birçok kişi bu açıklamaları, Mısır milli takım kaptanının geleceğinin yakında netleşeceğine dair bir işaret olarak değerlendirdi.

Dikkat çeken bir gelişmede ise, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giymiş eski Türk milli kaleci Rošto Richber, bir televizyon programına katıldığı sırada heyecan verici açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın Mohamed Salah ile sözleşme imzalama işlemini başarıyla tamamladığını iddia etti.

Rošto, “Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Muhammed Salah transferini tamamladı. Bunu söylentilerden ve başkanın yüz ifadesinden anladım” dedi.

Bu açıklamalarla eş zamanlı olarak, Türk medyası taraflar arasındaki müzakerelere ilişkin iddia edilen ayrıntıları gündeme getirdi ve Muhammed Salah’ın mali taleplerini yıllık net 11 milyon avroya indirdiğini belirtti. Ayrıca, oyuncunun üç sezonluk bir sözleşme imzalamak istediği ve sözleşmede bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunduğu da aktarıldı.

Buna karşılık, aynı kaynaklar Beşiktaş’ın sunduğu teklifin, iki sezonluk bir sözleşme kapsamında 9 milyon avroluk net yıllık maaş içerdiğini ve üçüncü sezon için uzatma opsiyonu bulunduğunu, ancak uzatma opsiyonunun kullanılması durumunda son sezonun maaşının daha düşük olacağını bildirdi.

Spekülasyonlar bununla da kalmadı; bazı takipçiler, Beşiktaş’ın yeni transferi Belçikalı Leandro Trossard’ın tanıtım videosunda Mısır’a yönelik tekrarlanan göndermeler bulunması üzerine, bu videoyu Muhammed Salah ile ilişkilendirdi. Bazıları bunu, Mısırlı yıldızla sözleşme imzalanabileceğine dair bir ipucu olarak değerlendirdi.

Ayrıca Beşiktaş taraftarlarının tek bir sesle “Ya Allah, Bismillah… Muhammed Salah” diye tezahürat ettikleri bir video yayıldı. Kameralar, taraftarların oyuncunun adını haykırırken kulüp başkanı Serdal Adalı’nın gülümsediğini de yakaladı; bu durum spekülasyonları daha da alevlendirdi.

Bu bağlamda, Beşiktaş Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çaglar, sosyal medya hesaplarından Muhammed Salah ile ilgili bir paylaşım yaptı; bu da oyuncunun Türk kulübüne transfer olasılığı konusunda yeni spekülasyonların önünü açtı.

Haberlerin artmasına ve transferle ilgili birçok detayın dolaşmasına rağmen, şu ana kadar ne Muhammed Salah ne de Beşiktaş'tan bu haberlerin doğruluğunu teyit eden veya yalanlayan resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla tüm haberler spekülasyonlar olarak kalırken, Mısır Milli Takımı kaptanının geleceğinin önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.