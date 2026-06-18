2026 FIFA Dünya Kupası’nın Kuzey Amerika’da düzenlenecek olmasıyla birlikte Türkiye, dünyanın en büyük sahnesinde bir kez daha parlamaya hazır.

Turnuvanın 48 takıma genişletilmesi, daha fazla heyecan, daha fazla gol ve Türkiye Milli Takımı’nın tarihi 2002 serüveninin büyüsünü yeniden yaşama fırsatı için zemin hazırladı.

Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve takımın diğer oyuncularının dünyaya meydan okumasını izlemeye hazır mısınız? GOAL, 2026 Türkiye Dünya Kupası biletlerinizi garantilemeniz için hazırladığı kapsamlı rehberle yanınızda.

Yaklaşan Türkiye 2026 Dünya Kupası maçları ve biletleri

Tarih Maç Mekan Biletler 13 Haziran 2026 Avustralya - Türkiye BC Place (Vancouver, Kanada) Biletler 19 Haziran 2026 Türkiye - Paraguay Levi's Stadyumu (Santa Clara, Kaliforniya) Biletler 25 Haziran 2026 ABD - Türkiye SoFi Stadyumu (Inglewood, Kaliforniya) Bilet

En ucuz Türkiye biletleri hangileridir?

Canlı ikincil piyasa takibi, resmi nominal değerler ve aktif yeniden satış portallarına göre, D Grubu'nda Türkiye'yi izlemek için en ucuz giriş seviyesi biletlerin fiyat dağılımı aşağıdaki gibidir.

Fiyatlar, stadyumun büyüklüğüne, bölgedeki talep düzeyine ve ulaşım kolaylığına göre dinamik olarak değişmektedir.

D Grubu Bilet Fiyat Sıralaması

Sıra Maç (Tarih) Mekan (Şehir) Giriş Seviyesi Yeniden Satış Katı Biletler #1 Avustralya - Türkiye (13 Haziran) BC Place (Vancouver, Kanada) 187 $ – 296 $+ Biletler #2 Türkiye - Paraguay (19 Haziran) Levi's Stadyumu (Santa Clara, ABD) 259 $ – 412 $+ Biletler #3 Türkiye - ABD (25 Haziran) SoFi Stadyumu (Los Angeles, ABD) 602 $ – 878 $+ Bilet

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Not: Bilet fiyatları, dinamik fiyatlandırma ve yeniden satış talebi nedeniyle düzenli olarak dalgalanmaktadır. Sıralamalar, yazının yazıldığı tarihte kamuya açık en yüksek fiyatları yansıtmaktadır ve turnuva yaklaştıkça değişebilir.

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Türkiye 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

2026 Dünya Kupası bilet fiyatları, çeşitli bütçelere uygun olacak şekilde belirlenmiştir; ancak talep, doğal olarak premium koltukların fiyatlarını etkileyecektir. Biletler genellikle dört kategoriye ayrılır:

1. Kategori: Alt ve orta katların merkezi bölgelerinde yer alan en iyi koltuklar. En iyi manzarayı sunan bu koltuklar, aynı zamanda en pahalı olanlardır.

Alt ve orta katların merkezi bölgelerinde yer alan en iyi koltuklar. En iyi manzarayı sunan bu koltuklar, aynı zamanda en pahalı olanlardır. Kategori 2: Çoğunlukla köşelerde veya Kategori 1 bölümlerinin arkasında yer alan bu koltuklar, manzara ve fiyat açısından mükemmel bir denge sunar.

Çoğunlukla köşelerde veya Kategori 1 bölümlerinin arkasında yer alan bu koltuklar, manzara ve fiyat açısından mükemmel bir denge sunar. Kategori 3: Üst katlarda veya sahadan daha uzakta bulunan koltuklar.

Üst katlarda veya sahadan daha uzakta bulunan koltuklar. Kategori 4: En uygun fiyatlı koltuklar olup, genellikle ev sahibi ülkenin yerel sakinleri için ayrılır, ancak genel satış sırasında bazıları uluslararası taraftarlar için de satışa sunulur.

Türkiye taraftarları için grup aşaması maçlarının en ucuz biletlerinin 60 ila 70 ABD doları civarında olması bekleniyor. Ancak, büyük önem taşıyan maçlar veya Estadio Azteca ya da SoFi Stadyumu gibi ikonik stadyumlardaki koltuklar için fiyatlar daha yüksek olacaktır.

Turnuva Aşaması Tahmini Fiyat Aralığı (USD) Grup Aşaması 60 - 650 Son 32 Turu 100 $ - 800 $ Son 16 Turu 150 $ - 1.000 $ Çeyrek finaller 200 $ - 1.500 $ Yarı Final 350 $ - 3.000 $ Final 1.000 $ - 8.000 $+

Türkiye Dünya Kupası Kadrosunda Kimler Var? 26 Kişilik Nihai Kadro

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın yönetimindeki Türkiye milli futbol takımı (Bizim Çocuklar), 26 kişilik nihai kadrosunu resmen belirledi. Tarihi bir eleme kampanyasının ardından dünya sahnesine geri dönen Türkiye, Avustralya, Paraguay ve turnuvanın ortak ev sahibi ABD ile birlikte son derece rekabetçi D Grubu'nun en güçlü takımı olarak öne çıkıyor.

Kadro, Inter Milan’ın orta saha ustası Hakan Çalhanoğlu ve Real Madrid’in yıldız oyuncusu Arda Güler gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen isimlerin oluşturduğu seçkin ve yaratıcı bir çekirdek kadroyla, Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakcı’nın liderliğindeki sağlam savunma hattıyla destekleniyor.

İster Türkiye’nin eleme turlarına doğru yolunu planlıyor olun, ister Vancouver, Santa Clara ve Los Angeles’ta oynanacak devasa D Grubu maçları için bilet durumunu takip ediyor olun, işte Türkiye’yi temsil eden 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon Oyuncu Şu anki Kulübü Kaleciler Uğurcan Çakır Galatasaray Mert Günok Fenerbahçe Altay Bayındır Manchester United Defans oyuncuları Abdülkerim Bardakcı Galatasaray Merih Demiral Al-Ahli Çağlar Söyüncü Fenerbahçe Ozan Kabak TSG Hoffenheim Samet Akaydin Fenerbahçe Eren Elmalı Trabzonspor Mert Müldür Fenerbahçe Zeki Çelik Roma Orta saha oyuncuları Hakan Çalhanoğlu (K) Inter Milan Orkun Kökçü Benfica İsmail Yüksek Fenerbahçe Salih Özcan Borussia Dortmund Kaan Ayhan Galatasaray Demir Ege Tıknaz Beşiktaş Forvetler Arda Güler Real Madrid Barış Alper Yılmaz Galatasaray Kerem Aktürkoğlu Benfica İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Yunus Akgün Leicester City Deniz Gül Porto Can Uzun Eintracht Frankfurt Aral Şimşir Midtjylland Oğuz Aydın Galatasaray

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileridir?

2026 Dünya Kupası için seçilen stadyumlar, futbolun tarihi katedrallerinden modern mimari harikalara kadar uzanan dünya standartlarında tesislerdir.