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Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

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Dünya Kupası
Türkiye

İşte Türkiye’yi canlı olarak izlemek için bilet almanın tam olarak nasıl yapılacağı

2026 FIFA Dünya Kupası’nın Kuzey Amerika’da düzenlenecek olmasıyla birlikte Türkiye, dünyanın en büyük sahnesinde bir kez daha parlamaya hazır. 

Turnuvanın 48 takıma genişletilmesi, daha fazla heyecan, daha fazla gol ve Türkiye Milli Takımı’nın tarihi 2002 serüveninin büyüsünü yeniden yaşama fırsatı için zemin hazırladı. 

Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve takımın diğer oyuncularının dünyaya meydan okumasını izlemeye hazır mısınız? GOAL, 2026 Türkiye Dünya Kupası biletlerinizi garantilemeniz için hazırladığı kapsamlı rehberle yanınızda.

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Yaklaşan Türkiye 2026 Dünya Kupası maçları ve biletleri

TarihMaçMekanBiletler
13 Haziran 2026Avustralya - TürkiyeBC Place (Vancouver, Kanada)Biletler
19 Haziran 2026Türkiye - ParaguayLevi's Stadyumu (Santa Clara, Kaliforniya)Biletler
25 Haziran 2026ABD - TürkiyeSoFi Stadyumu (Inglewood, Kaliforniya)Bilet

En ucuz Türkiye biletleri hangileridir?

Canlı ikincil piyasa takibi, resmi nominal değerler ve aktif yeniden satış portallarına göre, D Grubu'nda Türkiye'yi izlemek için en ucuz giriş seviyesi biletlerin fiyat dağılımı aşağıdaki gibidir.

Fiyatlar, stadyumun büyüklüğüne, bölgedeki talep düzeyine ve ulaşım kolaylığına göre dinamik olarak değişmektedir.

D Grubu Bilet Fiyat Sıralaması

SıraMaç (Tarih)Mekan (Şehir)Giriş Seviyesi Yeniden Satış KatıBiletler
#1Avustralya - Türkiye (13 Haziran)BC Place (Vancouver, Kanada)187 $ – 296 $+Biletler
#2Türkiye - Paraguay (19 Haziran)Levi's Stadyumu (Santa Clara, ABD)259 $ – 412 $+Biletler
#3Türkiye - ABD (25 Haziran)SoFi Stadyumu (Los Angeles, ABD)602 $ – 878 $+Bilet
Not: Bilet fiyatları, dinamik fiyatlandırma ve yeniden satış talebi nedeniyle düzenli olarak dalgalanmaktadır. Sıralamalar, yazının yazıldığı tarihte kamuya açık en yüksek fiyatları yansıtmaktadır ve turnuva yaklaştıkça değişebilir.

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

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Türkiye 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

2026 Dünya Kupası bilet fiyatları, çeşitli bütçelere uygun olacak şekilde belirlenmiştir; ancak talep, doğal olarak premium koltukların fiyatlarını etkileyecektir. Biletler genellikle dört kategoriye ayrılır:

  • 1. Kategori: Alt ve orta katların merkezi bölgelerinde yer alan en iyi koltuklar. En iyi manzarayı sunan bu koltuklar, aynı zamanda en pahalı olanlardır.
  • Kategori 2: Çoğunlukla köşelerde veya Kategori 1 bölümlerinin arkasında yer alan bu koltuklar, manzara ve fiyat açısından mükemmel bir denge sunar.
  • Kategori 3: Üst katlarda veya sahadan daha uzakta bulunan koltuklar.
  • Kategori 4: En uygun fiyatlı koltuklar olup, genellikle ev sahibi ülkenin yerel sakinleri için ayrılır, ancak genel satış sırasında bazıları uluslararası taraftarlar için de satışa sunulur.

Türkiye taraftarları için grup aşaması maçlarının en ucuz biletlerinin 60 ila 70 ABD doları civarında olması bekleniyor. Ancak, büyük önem taşıyan maçlar veya Estadio Azteca ya da SoFi Stadyumu gibi ikonik stadyumlardaki koltuklar için fiyatlar daha yüksek olacaktır.

Turnuva AşamasıTahmini Fiyat Aralığı (USD)
Grup Aşaması60 - 650
Son 32 Turu100 $ - 800 $
Son 16 Turu150 $ - 1.000 $
Çeyrek finaller200 $ - 1.500 $
Yarı Final350 $ - 3.000 $
Final1.000 $ - 8.000 $+

Türkiye Dünya Kupası Kadrosunda Kimler Var? 26 Kişilik Nihai Kadro

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın yönetimindeki Türkiye milli futbol takımı (Bizim Çocuklar), 26 kişilik nihai kadrosunu resmen belirledi. Tarihi bir eleme kampanyasının ardından dünya sahnesine geri dönen Türkiye, Avustralya, Paraguay ve turnuvanın ortak ev sahibi ABD ile birlikte son derece rekabetçi D Grubu'nun en güçlü takımı olarak öne çıkıyor.

Kadro, Inter Milan’ın orta saha ustası Hakan Çalhanoğlu ve Real Madrid’in yıldız oyuncusu Arda Güler gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen isimlerin oluşturduğu seçkin ve yaratıcı bir çekirdek kadroyla, Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakcı’nın liderliğindeki sağlam savunma hattıyla destekleniyor.

İster Türkiye’nin eleme turlarına doğru yolunu planlıyor olun, ister Vancouver, Santa Clara ve Los Angeles’ta oynanacak devasa D Grubu maçları için bilet durumunu takip ediyor olun, işte Türkiye’yi temsil eden 26 kişilik resmi kadro:

PozisyonOyuncuŞu anki Kulübü
KalecilerUğurcan ÇakırGalatasaray
 Mert GünokFenerbahçe
 Altay BayındırManchester United
Defans oyuncularıAbdülkerim BardakcıGalatasaray
 Merih DemiralAl-Ahli
 Çağlar SöyüncüFenerbahçe
 Ozan KabakTSG Hoffenheim
 Samet AkaydinFenerbahçe
 Eren ElmalıTrabzonspor
 Mert MüldürFenerbahçe
 Zeki ÇelikRoma
Orta saha oyuncularıHakan Çalhanoğlu (K)Inter Milan
 Orkun KökçüBenfica
 İsmail YüksekFenerbahçe
 Salih ÖzcanBorussia Dortmund
 Kaan AyhanGalatasaray
 Demir Ege TıknazBeşiktaş
ForvetlerArda GülerReal Madrid
 Barış Alper YılmazGalatasaray
 Kerem AktürkoğluBenfica
 İrfan Can KahveciFenerbahçe
 Yunus AkgünLeicester City
 Deniz GülPorto
 Can UzunEintracht Frankfurt
 Aral ŞimşirMidtjylland
 Oğuz AydınGalatasaray

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileridir?

2026 Dünya Kupası için seçilen stadyumlar, futbolun tarihi katedrallerinden modern mimari harikalara kadar uzanan dünya standartlarında tesislerdir.

ÜlkeStadyum (Şehir)Kapasite
MeksikaEstadio Azteca (Meksiko)87.523
 Estadio Akron (Guadalajara)48.071
 BBVA Stadyumu (Monterrey)53.500
Amerika Birleşik DevletleriMetLife Stadyumu (New Jersey)82.500
 AT&T Stadyumu (Dallas)94.000
 Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)75.000
 NRG Stadyumu (Houston)72.220
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City)76.416
 SoFi Stadyumu (Los Angeles)70.240
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)69.796
 Levi's Stadyumu (San Francisco)71.000
 Lumen Field (Seattle)69.000
 Gillette Stadyumu (Boston)65.878

 

Hard Rock Stadyumu (Miami)65.326
KanadaBC Place (Vancouver)54.500
 BMO Field (Toronto)45.000