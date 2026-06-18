2026 FIFA Dünya Kupası’nın Kuzey Amerika’da düzenlenecek olmasıyla birlikte Türkiye, dünyanın en büyük sahnesinde bir kez daha parlamaya hazır.
Turnuvanın 48 takıma genişletilmesi, daha fazla heyecan, daha fazla gol ve Türkiye Milli Takımı’nın tarihi 2002 serüveninin büyüsünü yeniden yaşama fırsatı için zemin hazırladı.
Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve takımın diğer oyuncularının dünyaya meydan okumasını izlemeye hazır mısınız? GOAL, 2026 Türkiye Dünya Kupası biletlerinizi garantilemeniz için hazırladığı kapsamlı rehberle yanınızda.
Yaklaşan Türkiye 2026 Dünya Kupası maçları ve biletleri
|Tarih
|Maç
|Mekan
|Biletler
|13 Haziran 2026
|Avustralya - Türkiye
|BC Place (Vancouver, Kanada)
|Biletler
|19 Haziran 2026
|Türkiye - Paraguay
|Levi's Stadyumu (Santa Clara, Kaliforniya)
|Biletler
|25 Haziran 2026
|ABD - Türkiye
|SoFi Stadyumu (Inglewood, Kaliforniya)
|Bilet
En ucuz Türkiye biletleri hangileridir?
Canlı ikincil piyasa takibi, resmi nominal değerler ve aktif yeniden satış portallarına göre, D Grubu'nda Türkiye'yi izlemek için en ucuz giriş seviyesi biletlerin fiyat dağılımı aşağıdaki gibidir.
Fiyatlar, stadyumun büyüklüğüne, bölgedeki talep düzeyine ve ulaşım kolaylığına göre dinamik olarak değişmektedir.
D Grubu Bilet Fiyat Sıralaması
|Sıra
|Maç (Tarih)
|Mekan (Şehir)
|Giriş Seviyesi Yeniden Satış Katı
|Biletler
|#1
|Avustralya - Türkiye (13 Haziran)
|BC Place (Vancouver, Kanada)
|187 $ – 296 $+
|Biletler
|#2
|Türkiye - Paraguay (19 Haziran)
|Levi's Stadyumu (Santa Clara, ABD)
|259 $ – 412 $+
|Biletler
|#3
|Türkiye - ABD (25 Haziran)
|SoFi Stadyumu (Los Angeles, ABD)
|602 $ – 878 $+
|Bilet
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır
Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.
Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.
İşte bilmeniz gerekenler:
Son Dakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.
Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
Türkiye 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?
2026 Dünya Kupası bilet fiyatları, çeşitli bütçelere uygun olacak şekilde belirlenmiştir; ancak talep, doğal olarak premium koltukların fiyatlarını etkileyecektir. Biletler genellikle dört kategoriye ayrılır:
- 1. Kategori: Alt ve orta katların merkezi bölgelerinde yer alan en iyi koltuklar. En iyi manzarayı sunan bu koltuklar, aynı zamanda en pahalı olanlardır.
- Kategori 2: Çoğunlukla köşelerde veya Kategori 1 bölümlerinin arkasında yer alan bu koltuklar, manzara ve fiyat açısından mükemmel bir denge sunar.
- Kategori 3: Üst katlarda veya sahadan daha uzakta bulunan koltuklar.
- Kategori 4: En uygun fiyatlı koltuklar olup, genellikle ev sahibi ülkenin yerel sakinleri için ayrılır, ancak genel satış sırasında bazıları uluslararası taraftarlar için de satışa sunulur.
Türkiye taraftarları için grup aşaması maçlarının en ucuz biletlerinin 60 ila 70 ABD doları civarında olması bekleniyor. Ancak, büyük önem taşıyan maçlar veya Estadio Azteca ya da SoFi Stadyumu gibi ikonik stadyumlardaki koltuklar için fiyatlar daha yüksek olacaktır.
|Turnuva Aşaması
|Tahmini Fiyat Aralığı (USD)
|Grup Aşaması
|60 - 650
|Son 32 Turu
|100 $ - 800 $
|Son 16 Turu
|150 $ - 1.000 $
|Çeyrek finaller
|200 $ - 1.500 $
|Yarı Final
|350 $ - 3.000 $
|Final
|1.000 $ - 8.000 $+
Türkiye Dünya Kupası Kadrosunda Kimler Var? 26 Kişilik Nihai Kadro
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın yönetimindeki Türkiye milli futbol takımı (Bizim Çocuklar), 26 kişilik nihai kadrosunu resmen belirledi. Tarihi bir eleme kampanyasının ardından dünya sahnesine geri dönen Türkiye, Avustralya, Paraguay ve turnuvanın ortak ev sahibi ABD ile birlikte son derece rekabetçi D Grubu'nun en güçlü takımı olarak öne çıkıyor.
Kadro, Inter Milan’ın orta saha ustası Hakan Çalhanoğlu ve Real Madrid’in yıldız oyuncusu Arda Güler gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen isimlerin oluşturduğu seçkin ve yaratıcı bir çekirdek kadroyla, Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakcı’nın liderliğindeki sağlam savunma hattıyla destekleniyor.
İster Türkiye’nin eleme turlarına doğru yolunu planlıyor olun, ister Vancouver, Santa Clara ve Los Angeles’ta oynanacak devasa D Grubu maçları için bilet durumunu takip ediyor olun, işte Türkiye’yi temsil eden 26 kişilik resmi kadro:
|Pozisyon
|Oyuncu
|Şu anki Kulübü
|Kaleciler
|Uğurcan Çakır
|Galatasaray
|Mert Günok
|Fenerbahçe
|Altay Bayındır
|Manchester United
|Defans oyuncuları
|Abdülkerim Bardakcı
|Galatasaray
|Merih Demiral
|Al-Ahli
|Çağlar Söyüncü
|Fenerbahçe
|Ozan Kabak
|TSG Hoffenheim
|Samet Akaydin
|Fenerbahçe
|Eren Elmalı
|Trabzonspor
|Mert Müldür
|Fenerbahçe
|Zeki Çelik
|Roma
|Orta saha oyuncuları
|Hakan Çalhanoğlu (K)
|Inter Milan
|Orkun Kökçü
|Benfica
|İsmail Yüksek
|Fenerbahçe
|Salih Özcan
|Borussia Dortmund
|Kaan Ayhan
|Galatasaray
|Demir Ege Tıknaz
|Beşiktaş
|Forvetler
|Arda Güler
|Real Madrid
|Barış Alper Yılmaz
|Galatasaray
|Kerem Aktürkoğlu
|Benfica
|İrfan Can Kahveci
|Fenerbahçe
|Yunus Akgün
|Leicester City
|Deniz Gül
|Porto
|Can Uzun
|Eintracht Frankfurt
|Aral Şimşir
|Midtjylland
|Oğuz Aydın
|Galatasaray
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileridir?
2026 Dünya Kupası için seçilen stadyumlar, futbolun tarihi katedrallerinden modern mimari harikalara kadar uzanan dünya standartlarında tesislerdir.
|Ülke
|Stadyum (Şehir)
|Kapasite
|Meksika
|Estadio Azteca (Meksiko)
|87.523
|Estadio Akron (Guadalajara)
|48.071
|BBVA Stadyumu (Monterrey)
|53.500
|Amerika Birleşik Devletleri
|MetLife Stadyumu (New Jersey)
|82.500
|AT&T Stadyumu (Dallas)
|94.000
|Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)
|75.000
|NRG Stadyumu (Houston)
|72.220
|Arrowhead Stadyumu (Kansas City)
|76.416
|SoFi Stadyumu (Los Angeles)
|70.240
|Lincoln Financial Field (Philadelphia)
|69.796
|Levi's Stadyumu (San Francisco)
|71.000
|Lumen Field (Seattle)
|69.000
|Gillette Stadyumu (Boston)
|65.878
|Hard Rock Stadyumu (Miami)
|65.326
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|54.500
|BMO Field (Toronto)
|45.000