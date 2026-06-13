Türkiye, Montella endişeli: "Yıldız ve Çalhanoğlu'nun 90 dakika oynayabilecek durumda olup olmadığını bilmiyorum"

"24 yıllık bir bekleyişin arifesinde, heyecanlı ve umutluyuz; karşılaşabileceğimiz zorlukların farkındayız. Çok dengeli bir gruptayız, sahada ne olacağı belli olacak ama 4 takımın da son 16'ya kalma şansı var." Vincenzo Montella, Türkiye milli takımının ruh halini ortaya koyuyor ve İtalya saatiyle gece ABD'nin Paraguay'ı net bir skorla mağlup etmesiyle başlayan D Grubu'nu analiz ediyor. Milli takımı, Pazar sabahı İtalyan saatiyle 06:00'da Vancouver'da Avustralya ile ilk maçına çıkacak. Eski "Aeroplanino"nun Calhanoglu ve Yildiz'i kadrosunda bulunduracağı bu maç zorlu geçecek, ancak her iki oyuncu da sakatlıklarının ardından henüz tam formda değiller. "Son aylarda bazı fiziksel sorunlar nedeniyle çok az oynadılar, ne kadar dayanıklı olacaklarını bilmiyorum," diyor Montella, ki bu oyuncular olmadan yapamayacak ve basın toplantısında yanında "Socceroos"a odaklanmış Inter'in orta saha oyuncusu bulunuyor.





"Bence bu grup gerçekten dengeli ve dört takımın da grup aşamasını geçme şansı var. Dürüst olmak gerekirse, hiçbir takımın diğerlerinden daha güçlü ya da daha zayıf olduğunu düşünmüyorum," diyor Montella, üç yıldır "inanılmaz derecede tutkulu" olarak tanımladığı bir ulusu yönetiyor ve 2002'de Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen turnuvada elde edilen üçüncülükten sonra Dünya Kupası heyecanını bekliyor. "Dünya Kupası, 24 yıldır beklediğimiz bir şey. Şimdi iyi bir performans göstereceğimize dair büyük bir heyecan ve güven var. Bizi bekleyen zorluğun farkındayız, ancak bunun tadını çıkarmak ve ulusun bizimle gurur duymasını sağlamak istiyoruz. Bu sorumluluğu hissediyorum ve elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini biliyorum. Bu ülkeyi ikinci evim gibi gördüğüm ve takıma olan tutkum tam olduğu için bu sorumluluğu daha da fazla hissediyorum,"



