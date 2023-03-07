Alman hoca, kritik maçlar öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz, Türkiye'nin UEFA EURO 2024 elemeleri için 25 Mart’ta Ermenistan, 28 Mart’ta Hırvatistan ile oynayacağı maçlar öncesinde hazırlıklarını südürüyor.

Alman hoca, kritik maçlar öncesinde Hürriyet'e özel açıklamalarda bulunurken Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e de övgüler yağdırdı.

Kuntz, vatandaşı Klopp ile arasında geçen dialogdan da bahsetti.

Kuntz ne söyledi?

Öncelikle Arda Güler hakkında konuşan Alman teknik direktör, "Arda Güler bizim için bir cevher! Türkiye’nin, Türk futbolunun bir değeri.

"Geçmişte de Arda’ya gösterilen ilgi başka futbolculara da verildi ve bu ilgi sonucunda bazı oyuncularımız erken transferler yaptılar, yanlış kararlar verdiler.

"Ya da bunun altında ezilip futbol hayatlarını zor sürdürdüler. Futbol içinde fazla rol almadılar. Beklenen başarıyı gösteremediler.

"Almanya ile kıyaslarsak yine sabır konusuna geleceğiz. Kai Havertz, U21 oyuncusu olmadan U19’dan A takıma çıkan tek oyuncu.

"Ama A Milli Takım için oynamadan önce 60 tane Bundesliga maçına çıktı Havertz. Avrupa Ligleri de dahil olan bir atmosferde.

"Bizim şu anda bahsettiğimiz genç oyuncumuzun Fenerbahçe’de daha 90 dakika oynamadığı süreler hakkında konuşuyoruz.

"Arda bizim değerimiz. Türkiye’nin, Türk futbolunun değeri... Bizim ona kendini geliştirebilecek, en güzel ortamı sağlamamız gerekli.

"Arda’nın Türk futboluna vuracağı damga, sağlayacağı katkı, verecekleri yarın ya da 6 ay sonra deği! Doğru geliştirilirse 2-3 yıl sonra asıl aşamasını kaydedip Türk futboluna değer katabilecek.

"Kulüplerin, yetkililerin daha dikkatli, uzun vadeli, sabırlı kararlar vermesi ve kamuoyunun da bunun bilincinde olması önemli.

"Biraz daha gönül isterdi ama fiziksel yapısı daha güçlü olsun. Onun yeteneğinin ancak % 10’u bende vardı.

"Jesus ile Arda Güler hakkında konuşmak için görüştüm. Arda ile birlikte diğer potansiyel A Milli Takım oyucularımız hakkında da bilgi aldık. Kulüpler içinde verilen kararlar, yapılanma, kulübün içindedir" dedi.

Hedef 2024

Alman hoca, geleceği yönelik hedeflerinden ise şöyle bahsetti:

“Bırakmak, vazgeçmek ya da pes etmek... Öyle bir kelime benim lügatımda yok. Evet Faroe Adaları ve Lüksemburg maçları zor geçti. Fakat totalde Dünya Kupası elemelerini geçip play off’a ulaştık.

"Uluslar Ligi’nde grubumuzda 1. olduk. Totalde ne kazandığımızı göz önünde tutmaktansa, sıkıntılı maçı daima ön planda tutuyoruz. Bu sonuçlar ne kadar üzücü de olsa ders çıkarmak için çok önemliydi.

Şu an mevcut oyuncularımızı göz önünde tutarsak kesinlikle, çok net Avrupa Şampiyonası’na gidecek kalitede olduklarını söyleyebilirim.

"EURO 2024’de olacağız. Diyelim ki elemelerde yüzde 2 motivasyon eksikliğim oldu ise, emin olun Dünya Kupası’nı izlerken o yüzde 2’yi misli misli doldurdum ve ben kesinlikle Türkiye ile bir Dünya Kupası’na gitmek istiyorum.”

Klopp ile arasında geçen dialog

Kuntz, batandaşı Klopp ile arasında geçen konuşmadan şöyle söz etti:

"Türkiye ile Avrupa’nın 5 büyük liginde yaş ortalamalarını, topun oyunda kaldığı süreleri, U21 takımımızın piyasa değerini ve U21 oyuncularımızın Süper Lig’de aldıkları süreleri kıyasladığınızda çoğu konuda Türkiye’nin son sıralarda olduğunu göreceksiniz. Klopp ‘Türkiye’de çalışmam, beni kovarlar. Çünkü sabır yok’ demişti.

"Bana gerçekten ‘Türkiye’de gerçekten sabır diye bir şey var mı?’ diye sordu Klopp. Jurgen Klopp’un bir kulüpte göreve geldikten sonraki başlangıç süreleri sıkıntılı ya da düzenleme içinde geçer.

"Kendisi Türkiye’de günlük sonuçların, mağlubiyetlerin, başarısızlıkların neden insan kaynaklı görüldüğünü, gelişim adına neden beklemediklerini merak etti.

"Örneğin Dortmund... Klopp’un takıma gelişinden belirli süre sonra başarı elde edilmeye başladı. Ama normalde Türkiye’de o süre zarfında inanılmaz eleştiriler olur. Türkiye’de, Klopp’u şaşırtan konu bu.”

Süper Lig'in yerli oyunculardan oluşması başarı getirmez

Alman hoca ayrıca, “Şu an mevcut Türk oyuncularının ne kadar süre aldığına faydası oluyor benim için aktüel olarak.

"Ama sonuçta TFF ve kulüpler arasında alınan bir karar olduğu için onlar en doğrusunu yapıp, kararı ona göre veriyorlardır. Milli Takım’ın başarısına katkısı var mıdır?

"Süper Lig'in yerli oyunculardan oluşması başarı getirmez. Belirli kural ve kriterleri olmasını olumlu buluyorum. Ancak sahadaki, takım içindeki rekabet oyuncuyu geliştirir" dedi.

Kuntz son olarak; Ermenistan ile Türkiye arasındaki politik olaylardan haberdar olduğunu, ancak sadece bir futbol maçı oynayacaklarını sözlerine ekledi.