Alman hoca, ülkemizde meydana gelen büyük deprem felaketlerine kayıtsız kalmadı.

Kahramanmaraş merkezli olan ve Türkiye'nin 10 ilini etkileyen depreme yönelik, çeşitli yardım kampanyaları düzenleniyor.

Dünyanın her yerinden Türkiye ve Suriye'de olan depremle ilgili, destek ve yardım mesajları yağıyor.

Bu kapsamda, Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan da depremzedelere yönelik destek geldi.

Ne oldu?

Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Stefan Kuntz, depremzedeler için Almanya’da yaşadığı beldedeki bir süpermarket zincirinde kasiyerlik yaparak Türkiye'ye desteğini gösterdi.

Saarland eyaletindeki Neunkirchen-Wellesweiler beldesinde kasiyerlik yapan Kuntz, tüm kasaların açık tutulmasını sağladı.

Yerel saatle 12.00-13.00 aralığında gerçekleştirilen organizasyonda elde edilen gelirler, depremzedelere destek olmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağışlanacak.

Kuntz'un yaşadığı bölgedeki insanların yanı sıra Türkler de yapılan bu yardım kampanyasına destek oldu.

UEFA da kayıtsız kalmadı

Resmi siteden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı.

"UEFA ve partneri Çocuklar İçin UEFA Vakfı, geçtiğimiz pazartesi günü Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem nedeniyle etkilenen insanlar için 200 bin Euro bağışlayacak.

"UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na 150 bin Euro, Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Vakfı'na 50 bin Euro bağışladı."

UEFA Başkanı Ceferin ise, "UEFA, yaşanan dramatik olay nedeniyle ilk yardımını yapıyor.

"Üyelerimize ve derneklerimize hızlı reaksiyon gösterdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.