Fransa'nın stoperi Ibrahima Konate, Türkiye karşısında maçın sonlarında özensizce yenilen golden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. A1 Grubu'nda birinciliği garantilemesine rağmen Konaté, Fransa'nın bundan sonra konsantrasyonunu daha yüksek seviyede tutması gerektiğini vurguladı.

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A1 Grubu'nda liderliği garantiledi

Fransa, milli arayı Matmut Atlantique'te Türkiye karşısında aldığı zorlu 2-1'lik galibiyetle tamamladı ve UEFA Uluslar Ligi A1 Grubu'nu lider bitirmeyi garantiledi. Zinedine Zidane'ın ekibi, erken gelen bir kendi kalesine golün ve oyuna sonradan giren Eli Junior Kroupi'nin etkili bitiriciliğinin yardımıyla galibiyete ulaştı ve liderlik yarışında Belçika'yı geride bıraktı.

Slayt 2: Yüksek tempolu haftanın olumlu yanları

Maçın ardından TF1'e konuşan ve takıma geri dönen stoper Ibrahima Konate, haftanın fiziksel yükünü ve İtalya'ya yenilmelerinin ardından takımın verdiği olumlu tepkiyi değerlendirdi.

Konate, “Sonucu aldık. İtalya'daki yenilginin ardından kazanmak ve tur atlamak önemliydi,” dedi.

“Her zaman gelişmemiz gerektiği açık ama ikinci yarıda pres açısından, teknik direktörün bizden yapmamızı istediği şeyler açısından daha iyiydik. Bu olumlu bir nokta.”

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Teknik ekibin yönetimine ve kadro derinliğine övgü

Konate, Avrupa kulüplerindeki yoğun fikstür sırasında teknik ekibin oyuncuların yükünü ne kadar iyi yönettiğini de vurguladı.

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Konate, “Teknik direktörle çalışmaya başlayalı henüz çok az oldu, çalışmaya devam edeceğiz. Son derece yüksek tempolu bir haftaydı; her kulüp teknik direktöre teşekkür etmeli. Çok fazla yorulmamamız için her şeyi düşündü,” diye ekledi.

“Bu iki maçta iyi şeyler gösterdik. Skor 2-0'ken bir gol daha atabilir ya da üstünlüğümüzü koruyabilirdik.”

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Savunma hatası için soyunma odası uyarısı

Tur atlamış olmalarına rağmen Konate, Abdulkerim Bardakci'nin uzatma dakikalarında Türkiye adına attığı kafa golüne duyduğu öfkeyi gizlemedi.

Konate, “Rakibe verdiğimiz kornerin sorumluluğunu üstlenebilirim. Ama sonrasında marke etmen gereken oyuncuyu boş bırakmak aptallık,” uyarısında bulundu.

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“Kim olduğunu bilmiyorum ama soyunma odasında onu bulacağım.” Fransa, mart ayındaki çeyrek finallere yüksek standartlarını koruma ve savunmasını sıkılaştırma motivasyonuyla girecek.