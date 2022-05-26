Türkiye Kupası'nda final günü: Kupa hangi Anadolu takımının olacak?

Türkiye Kupası'nın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak finalinde Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında bugün 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçı öncesi her iki takımın teknik direktörü de karşılaşmanın önemine vurgu yaptı ve maçı kazanmayı istediklerini dile getirdi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman final hakkında ne söyledi?

"Türkiye'nin en büyük kupasının finalini cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı iki Anadolu şehri, Sivas ve Kayseri oynayacak. Anlamı çok büyük.

"İyi bir maç ortaya çıksın, izleyenler her iki takımı da alkışlasın. Hem Kayseri'deki hem de diğer iller ile yurt dışındaki taraftarlarımızın takımımızın yanında yer almasını istiyorum. Son oynadığımız Trabzonspor maçının ikinci 90 dakikasında önemli bir itici güç oldular, takımı motive ettiler.

"Oyuncularımız da bunun karşılığını verdi. Biz de bu zorlu final öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah güzel bir maç olur. Kupayı da kazanmayı tabii istiyoruz. Ama bunu söylerken de Rıza hocama, Sivasspor'a son derece saygı duyuyoruz.

"Onların da çok büyük işler yaparak buraya geldiklerini hatırlıyoruz. Her iki takımın oyuncuları da maçın bilincinde. İşin teknik, taktik, fiziksel ortamı maç başlayınca gözükecek. Her iki takımın kadroları belli. Ama iki takım açısından maça başlangıç ve maçın bitişi farklı olabilir."

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay final hakkında ne söyledi?

"Şimdi herkes her şeyini ortaya koyacak. Kupayı kazanmak için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Bu bir final maçı. Adı üstünde final. Yani şu anda ligler bitmiş, her şey bitmiş. 133 takım bu turnuvaya girmiş. Bunların içinden iki tane takım çıkmış. Yani yorgunluk veya başka bir şey olması mümkün değil.

"Herkes için bambaşka bir şey. Bir sürü taraftar gelecek. Yorgunluğun veya bıkkınlığın, hiçbir şeyin mazereti olamaz. Herkes sorumluluğunu bilecek. Herkes görevini yapacak. Ondan sonra da hepsi tatile gidiyor. Biz bu maçı kazandığımızda Sivasspor adına oynayan arkadaşlarımız bir tarih yazacak. Sivas için çok önemli.

"Oyuncuların ona göre oynamaları ve mücadele etmesi gerekiyor. Biz daha hiç kupa almamışız. Sivasspor'un ne finali ne kupası var. O yüzden de kupayı bizim almamız daha anlamlı olur. Bunun da farkındayız ve şehirde inanılmaz bir heyecan var. İlk defa olduğu için böyle şeyler.

"Onun için de tabii ki bütün herkes istekli, arzulu. Ama karşınızdaki takım da sıradan bir takım değil. Nasıl bir takım olduğunu çok çok iyi biliyoruz. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Bence çok güzel bir maç olacak. Centilmence, güzelce bir maç olması dileğindeyim. Öyle de olacak.

"İki tarafa da başarılar diliyorum. Ama bizim daha çok ihtiyacımız var. Onun için de kazanmak adına elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."

Otobüslere saldırı

Ziraat Türkiye Kupası final maçı için İstanbul'a giden Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor taraftarlarını taşıyan otobüslere yapılan taşlı saldırıda yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı. Sivas ve Kayseri'den yola çıkan otobüslere, Anadolu Otoyolu'nun Akyazı kesiminde yol kenarındaki kişiler taşlı saldırıda bulundu.

Camları kırılan otobüslerdeki yaralanan sekiz kişi, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasar alan otobüslerin içinde taşların bulunduğu görüldü.

Öte yandan, Düzce'de aynı tesiste mola veren otobüslerde yer alan 2 takım taraftarları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüştüğü olaya, Hendek ve Gümüşova jandarma ekipleri müdahale etti. Taraftarların yerlerini almasıyla otobüsler, yollarına devam etti.

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