Türkiye, bu Dünya Kupası’ndaki son maçında yine de bir galibiyet elde etti. Vincenzo Montella’nın yönetimindeki, daha önce elenmiş olan takım, Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan’ın (98.) golleri sayesinde grup birincisi ABD’yi 3-2 mağlup etti. ABD, son 32 turunda Bosna-Hersek ile karşılaşacak. Avustralya ve Paraguay (0-0) da berabere kaldı; bu sonuçla Avustralya grubu ikinci sırada tamamlarken, üçüncü sırada yer alan Paraguay'ın en iyi üçüncü takımlardan biri olarak bir üst tura çıkma şansı yüksek.

Türkiye - ABD 3-2

Türkiye, bu Dünya Kupası'nda elenen ikinci ülke oldu ve üçüncü grup maçında da erken bir darbe aldı. Maçın henüz üçüncü dakikasında Sebastian Berhalter'in köşe vuruşunu Auston Trusty, uzak direk önünde kimseye engel olamadan ağlara gönderdi: 0-1.

ABD’nin aksine as kadrosuyla sahaya çıkan Türkiye, 10. dakikada beraberlik golünü ve bu Dünya Kupası’ndaki ilk golünü attı. Barış Alper Yılmaz oyundaki kontrolünü korudu ve Güler’e pas verdi; Güler, topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla sol ayağıyla vuruş yaparak golü attı: 1-1.

Hollywood yıldızları Edward Norton, Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt’in de aralarında bulunduğu seyirciler, Los Angeles’taki tribünlerden Türkiye’nin yarım saat sonra öne geçmesini izledi. Güler, Eren Elmalı’yı geçip alçak bir orta yaptı; bu ortayı ceza sahası içinde Kökçü ağlara gönderdi: 2-1.

İkinci yarı başlar başlamaz ABD, Berhalter sayesinde skoru eşitledi. Eski milli takım teknik direktörü Gregg Berhalter’in oğlu, ayağına düşen topu 16 metre çizgisinin hemen dışından kısa köşeye güzel bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-2.

Uzatma dakikalarının sonlarında Türkiye maçı yine kendi lehine çevirdi. Maçın son atağında Ayhan, ikinci direkten topu ağlara gönderdi: 2-3.

Paraguay - Avustralya 0-0

Özellikle Avustralya, ilk yarıda gol atma şansını yakaladı. Ancak The Socceroos, ceza sahasına yeterince giremedi ve bu nedenle sık sık uzak mesafeden şut denemeye karar verdi; ancak Feyenoord'lu Jordan Bos ve Cristian Volpato'nun girişimleri yeterince keskin olamadı.

İkinci yarıda, tipik bir 0-0 maçı olarak nitelendirilebilecek bu karşılaşmanın seyrinde pek bir değişiklik olmadı. Her iki takım da beraberliği kabul etmiş gibiydi ve maçın son dakikalarında Bos’un şutunun da az farkla dışarı çıkmasının ardından, maç golsüz berabere sonuçlandı.