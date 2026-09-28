Türkiye, pazartesi akşamı Uluslar Ligi'nde son derece can yakıcı bir yenilgi aldı. Kendi sahasında İtalya karşısında tamamen etkisiz kalan ekip, yarım saat dolmadan 0-3 geriye düştü. Devre arasının ardından Türkler biraz daha iyi bir görüntü verse de 1-4'lük yenilgiye sonuçta itiraz edecek fazla bir şey yoktu.

İki takımın da telafi etmesi gereken şeyler vardı. Türkiye geçen hafta Fransa'ya 0-1 kaybederken, İtalya da Mark van Bommel'in Belçika'sına boyun eğmişti (0-2). Buna rağmen maçı ilk 30 dakika içinde bitiren taraf İtalyanlar oldu.

Alessandro Bastoni bir köşe vuruşunda kafa golünü atarken, çok geçmeden Davide Frattesi dönen topu en iyi değerlendiren isim oldu. Böylece hızlı bir 0-2 geldi ve bu da Bursa'da hoşnutsuzluğa yol açtı. Türk taraftarlar, takımlarının baskıyı her seferinde kırarak çıkan İtalya karşısında son derece zorlandığını gördü.

Bu durum 27. dakikada 0-3'ü de getirdi. Francesco Pio Esposito topu Michael Kayode'ye çıkardı, o da ceza sahasında tamamen boş bırakılmıştı. Kanat beki böylece İtalya'nın üçüncü golünü rahatça ağlara gönderdi. Tribünlerden yoğun şekilde ıslık sesleri yükselirken, Türk taraftarlar milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın ayrılmasını istedi.

Devre arasının ardından Türkiye hemen 1-3'ü bularak yeniden hayata döndü. Ancak bu golün öncesinde İtalyanlardan çok büyük bir hata geldi: Gianluigi Donnarumma ile Matteo Ruggeri arasındaki iletişimsizlik sonrası Baris Yilmaz topu boş kaleye yuvarladı.

Bununla birlikte umut kısa süreliğine Türk tarafına geri döndü, ancak bu uzun sürmedi. Farkı bire indiren golün üç dakika sonrasında Esposito sahneye çıktı: Sandro Tonali'nin şutu direkten döndü, ardından forvet 1-4'ü kafayla ağlara gönderdi.

Bu, Türkiye için fiilen nakavt anlamına geldi, ancak buna rağmen ev sahibi ekip net fırsatlar üretmeye devam etti. Yilmaz'ın bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Kerem Aktürkoglu da Arda Güler'in müthiş hazırlığının ardından yakın mesafeden topu üstten auta gönderdi. Ancak skor 1-4 olarak kaldı.