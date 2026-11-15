Fransa, Uluslar Ligi A1 Grubu'ndaki liderliğini ve çeyrek final biletini garantiledi ancak Bordeaux'da etkileyici bir performans sergileyen Berke Ozer'i geçmek için kendi kalesine atılan bir gole ve Junior Kroupi'nin millî takımdaki ilk golüne ihtiyaç duydu.

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Fransa, Matmut Atlantique'de uzun süre Türkiye'yi kendi yarı sahasına hapsetti. Ancak Ozer ilk yarıda gole izin vermedi; Kylian Mbappe'nin devre arasından önce attığı gol de ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. 49. dakikada Adrien Rabiot, Rayan Cherki'nin kullandığı köşe vuruşunda topa kafasıyla dokundu ve top Emirhan Topcu'ya çarparak ağlara gitti.

Türkiye, kısa süre sonra Arda Guler'le beraberliği bulduğunu düşündü, ancak VAR gol öncesindeki ofsayt nedeniyle golü iptal etti. Oyuna sonradan giren Kroupi, 80. dakikada Cherki'nin savunma arasına attığı pası gole çevirerek skoru 2-0 yaptı. Abdulkerim Bardakci'nin 90. dakikada Guler'in kullandığı köşe vuruşunu kafayla ağlara göndermesi ise maçın son anlarını gergin hâle getirdi.

Fransa 23, Türkiye ise 13 şut çekti, ancak yedi kurtarış yapan Ozer, konuk ekibin son ana kadar maçın içinde kalmasını sağladı. Bu galibiyet, Fransa'nın 2026'daki 13. galibiyeti oldu. Böylece Fransa, bir takvim yılındaki galibiyet rekorunu egale etti ve çeyrek final kurasına seri başı olarak katılmayı garantiledi.

Matmut Atlantique'deki maçta Fransa oyuncularının performans notları şöyle...

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Kaleci ve savunma

Mike Maignan (7/10): 36. dakikada Ismail Yuksek'in yakın mesafeden şutunu harika bir kurtarışla çıkardı, ancak uyluğundaki sorun nedeniyle ikinci yarıda sahaya dönmedi.

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Sael Kumbedi (7/10): Fransa formasıyla ilk kez ilk 11'de başladığı maçta cesur ve enerjik bir oyun sergiledi. Eren Elmali'ye fırsat tanımadı ve Rabiot'nun maçın başlarındaki kafa vuruşunda ortayı yapan isimdi.

Jeremy Jacquet (7/10): Arda Guler'in her iki yarıda da kaleyi bulan birer şutunu engelledi. 34. dakikada Mbappe'yi savunmanın arkasına kaçıran pasa da kafasıyla dokundu. Savunmanın geri kalanı gibi, Türkiye'nin kontra ataklarda boşluk bulduğu anlarda zaman zaman hazırlıksız yakalandı.

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Ibrahima Konate (7/10): 16. dakikada Deniz Gul'ü durdurmak için kritik bir müdahale yaptı ve Mbappe'nin iptal edilen golünün pasını verdi. İkinci yarının başlarında Gul'ü çekerek yere düşürdüğü için sarı kart gördü.

Andy Diouf (7/10): Sol kanatta Barcola ile çok iyi anlaştı. Maçın başlarında topu geriye çıkararak Rabiot'ya fırsat yarattı, devre arasından önce de şutu yan ağlarda kaldı. 68. dakikada Kroupi'yi savunmanın arkasına kaçırdı ve Guler'den topu kaparak Mbappe için önemli bir fırsatın başlangıcını yaptı.

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Orta saha

Lucas Da Cunha (8/10): İlk yarıda Barcola'ya kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu hazırladı ve Mbappe'yi kaleye doğru kaçırdı. Son bölümde de direğin hemen yanından geçen yerden şutuyla skoru neredeyse 3-0'a taşıyordu.

Adrien Rabiot (7/10): İlk yarıda Fransa'nın en hareketli oyuncusuydu. Yaklaşık 18 metreden çektiği şutla Ozer'i zorladı, Kumbedi'nin ortasında ise kafayla topu üstten dışarı gönderdi. Cherki'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yaptığı dokunuş ilk golü getirdi. 63. dakikada yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

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Rayan Cherki (8/10): Fransa'nın öne çıkan ismiydi. İlk golü getiren köşe vuruşunu kullandı ve Kroupi'nin golünde kusursuz bir pas verdi. 64. dakikada Mbappe'yi de kaleye doğru kaçırdı. 82. dakikada yerini Warren Zaire-Emery'ye bıraktı.

Hücum

Michael Olise (7/10): Her iki yarıda da Ozer'i kurtarış yapmaya zorladı ve Mbappe'ye yakın mesafeden bir şut fırsatı hazırladı, ancak bu şut engellendi. 85. dakikada yerini Fransa formasıyla ilk maçına çıkan Pablo Pagis'e bıraktı.

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Kylian Mbappe (7/10): İlk 11'e döndüğü maçta 108 millî maça ulaşarak Zidane'ın sayısını yakaladı ve ilk yarıda Barcola'ya önemli bir fırsat hazırladı. Devre arasından önce attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi; Ozer de üç şutunda gole izin vermedi.

Bradley Barcola (7/10): Maç boyunca sol kanatta Diouf ile iyi anlaştı, ancak 21. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığında yaptığı aşırtma vuruşu daha iyi değerlendirmeliydi. 63. dakikada yerini Kroupi'ye bıraktı.

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Yedekler ve teknik direktör

Guillaume Restes (6/10): Devre arasında oyuna girdi ve 67. dakikada Guler'in yerden gelen şutunu iyi bir kurtarışla çıkardı. Bardakci'nin rahat bir pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda ise yapabileceği bir şey yoktu.

Eduardo Camavinga (7/10): İkinci golle sonuçlanan atağı, sahanın diğer tarafındaki Kroupi'ye attığı pasla başlattı. Kısa süre önce de Mbappe'yi pozisyona sokmuştu. Çektiği iki şut ise üstten dışarı gitti.

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Junior Kroupi (8/10): 63. dakikada Barcola'nın yerine girdi ve sürekli tehdit yarattı. Önce kaleye iki şut çekti, ardından Cherki'nin pasını gole çevirerek Fransa formasıyla ilk golünü attı.

Warren Zaire-Emery (6/10): Fransa'nın üstünlüğünü korumasına yardımcı olmak için 82. dakikada Cherki'nin yerine oyuna girdi.

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Pablo Pagis (6/10): Olise'nin yerine oyuna girerek Fransa formasıyla ilk maçına çıktı ve uzatma dakikalarında Mbappe ile iyi bir paslaşma yaptı.

Zinedine Zidane (7/10): Kroupi'yi oyuna alma kararı karşılığını verdi ve Fransa grubu lider bitirdi. Ancak savunmadaki dikkatsizlikler, Türkiye'nin son ana kadar maçın içinde kalmasını sağladı.