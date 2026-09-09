Türkiye, 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde İtalya'yı ağırlayacak. İki takım, bir hafta sonra ise rövanş maçında Bologna'daki Stadio Renato Dall'Ara'da yeniden karşı karşıya gelecek. Her iki maç da Fransa ve Belçika'nın da yer aldığı zorlu UEFA Uluslar Ligi A, A1 Grubu fikstürünün bir parçası. Bu da taraftarlara, üst kademeden düşmemeye kararlı bir Türkiye karşısında İtalya'yı iki kez izleme fırsatı sunuyor.

Bu eşleşme, 11 gün içinde Belçika, Türkiye, Fransa ve yeniden Türkiye ile dört maça çıkacak İtalya için yoğun bir başlangıç bölümünü tamamlıyor. Hem çeyrek finale yükselme hem de ligde kalma ihtimali söz konusu olduğundan, bu iki maçlık seri iki ülke için de büyük önem taşıyor.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere İtalya - Türkiye biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.





Türkiye - İtalya UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Türkiye - İtalya maçı, Bursa'daki Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve bu UEFA Uluslar Ligi A karşılaşmasının başlama saati şöyle:

UEFA Nations League A - Hafta 2 28 Eyl 2026 - 14:45 Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu

İtalya - Türkiye biletleri nereden alınır?

Bursa ayağı için biletler ilk olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor. Genellikle kalan kontenjan genel satışa çıkmadan önce öncelik üyelere veriliyor. Bologna'daki rövanş için ilk resmi başvuru noktası ise eşdeğer şekilde FIGC'nin (İtalya Futbol Federasyonu) resmi kanalları.

Ticombo, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurulacak yer olarak öne çıkıyor. Platformda Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak ilk maç için geniş bir oturma seçeneği yelpazesi yer alırken, Bologna'daki Stadio Renato Dall'Ara'da oynanacak rövanş için de ilanlar bulunuyor.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta şöyle:

Resmi genel satış – genellikle üye öncelik dönemleri kapandıktan sonra, çoğunlukla maç gününe daha yakın bir tarihte başlar

Doğrulanmış ilanlar – Ticombo, biletleri çeşitli satıcılardan temin eder; böylece resmi kontenjanlar tükendiğinde alıcılar daha geniş bir envantere erişebilir

Deplasman biletleri – seyahat edecek Türkiye taraftarları için Bologna kontenjanı FIGC kanalları üzerinden yönetilir ve sınırlı olabilir

İkincil pazar – resmi sitedeki ilanlar tükenmişse Ticombo başvurulacak seçenek olarak öne çıkar

İtalya için bu fikstür döneminin ne kadar yoğun olduğu düşünüldüğünde, bu eşleşmenin her iki ayağı için de erken rezervasyon tavsiye ediliyor.

İtalya - Türkiye biletleri ne kadar?

Bursa ayağı için resmi fiyatlandırma, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bilet satış kanalları üzerinden belirleniyor. Kontenjan sürdüğü sürece standart koltuklardan premium seçeneklere kadar tüm yelpaze nominal fiyat üzerinden sunuluyor. Bologna ayağı için de aynı şekilde FIGC'nin resmi fiyatlandırması geçerli.

Ticombo, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurulacak yer olarak öne çıkıyor ve orada karşılaşabileceğiniz fiyatlara dair kabaca bir rehber şöyle:

En ucuz koltuklar (Bursa): Atatürk Spor Kompleksi'nde genellikle kalelerin arkasındaki üst katlarda, yaklaşık 40 € ile 50 €'dan başlıyor

Orta segment koltuklar (Bursa): orta sahanın hizasında merkezi konumda yer alıyor ve belirgin şekilde daha yüksek fiyatlı oluyor

Bologna rövanşı: Stadio Renato Dall'Ara'daki fiyatların da benzer bir çizgide seyretmesi bekleniyor; maça yaklaştıkça talep artıyor

Rekabetçi bir gruptaki her maçta olduğu gibi, fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız koltuğunuzu ertelemek yerine daha erken almak genellikle daha güvenli bir seçenek olur.

Türkiye - İtalya UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Türkiye - İtalya form durumu

Türkiye, son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Son sonucu, 26 Haziran'da Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı alınan 3-2'lik galibiyet oldu. Bu sonucun öncesinde grup aşamasında Avustralya'ya 0-2 ve Paraguay'a 0-1 yenilmişti. Türkiye bu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yedi; bu da hem hücum üretkenliği hem de savunma kırılganlığı gösterdiğini ortaya koyuyor.

İtalya ise son beş maçında üç galibiyet alırken iki kez kaybetti. En son maçında 7 Haziran'da oynanan hazırlık karşılaşmasında Yunanistan'ı 1-0 yendi; üç gün önce de Lüksemburg'u aynı skorla mağlup etmişti. Bu süreçteki tek yenilgileri, bir Dünya Kupası elemesinde Bosna-Hersek'e karşı ve Kasım 2025'te Norveç'e 1-4 kaybettiği maçta geldi. İtalya bu beş maçta beş gol atıp altı gol yedi.

Türkiye - İtalya: Son maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 4 Haziran 2024'te İtalya'da oynanan hazırlık maçında 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Son beş karşılaşmanın genelinde üstün olan taraf İtalya oldu. Buna, UEFA Euro 2020'de Türkiye'ye karşı alınan 3-0'lık galibiyet ile 2022'de Türkiye'de oynanan hazırlık maçındaki 3-2'lik zafer de dahil. Daha önceki iki randevu ise 2002 ve 2006'da oynandı ve ikisi de 1-1 sona erdi.

Türkiye - İtalya puan durumu

UEFA Uluslar Ligi A 1. Grup'ta Türkiye şu anda dördüncü, İtalya ise üçüncü sırada yer alıyor.