Bizim Çocuklar Haaland'ı elinde kumandayla televizyon izlemeye gönderdi!

YORUM | Uğur Aktan @uguraktan

2022 Dünya Kupası yolunda inişli çıkışlı bir grafik çizen Türkiye, grubunda oynadığı dokuzuncu maçta henüz puanı bulunmayan Cebelitarık'ı konuk etti. Stefan Kuntz döneminin üçüncü maçında galibiyetin yanı sıra farklı skora da ihtiyaç duyan ay-yıldızlı takım beklentileri altı gollü bir galibiyetle karşılamayı başardı.

Norveç'in oldukça sürpriz bir şekilde sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalması sonrasında ikincilik için yarıştığı rakibini puan olarak yakalayan ve averajla geride bırakan Türkiye, son maçlar öncesinde play off için de önemli bir avantajı cebine koydu ve Karadağ maçı Katar yolunda oldukça kritik bir 90 dakikaya dönüştü.

Caner ezbere orta yapmadı

70 dakikadan daha uzun süre 10 kişi oynayan Cebelitarık karşısında alınan farklı galibiyet Türkiye için sürpriz bir sonuç sayılmaz ancak Kuntuz'un takımının bu skoru alırken sergilediği oyun dikkat çekiciydi. Milli Takım performansı zaman zaman eleştiri konusu olan Hakan Çalhanoğlu'nun hücum hattından ziyade merkeze daha yakın oynaması sürpriz bir hamleydi.

Alman teknik direktör fiziksel olarak daha güçlü takımlara karşı muhtemelen Orkun-Hakan merkeziyle çıkmaz ve erken gelen golün rakibin direncini kırdığı da bir gerçek.

Bütün bunlara rağmen genellikle yaptığı ezbere ortalarla dikkat çeken Caner Erkin'in bu tarz toplardan kaçınması, milli takımın akan oyunda attığı beş golün de altın bölge olarak tabir edilen bölgeden gelmesi dikkat çeken detaylar oldu.

Haaland evinden izleyebilir

Kuntz'un Kerem, Barış, Halil ve Rıdvan gibi milli takımın geleceğinde önemli yer tutacak isimlerle 30 yaşına dek milli formayı giymemiş olan Serdar Dursun gibi isimleri aynı potada oluşturarak, güvenini kaybetmiş bir kadroyu yeniden ayağa kaldırması oldukça kıymetli.

Alman teknik direktörün göreve gelmesinin ardından çıktığı ilk maçta Norveç karşısında ya hep ya hiç dememesi ve 1 puanla yetinmesi de günün sonunda ne kadar doğru bir karar verdiğini ortaya koydu.

Milli Takım'ın son golünde asisti yapan Rıdvan Yılmaz, Türkiye'nin son Dünya Kupası macerasında sadece bir yaşındaydı ve salı akşamı alınacak bir galibiyetle play off'ta büyük olasılıkla seribaşı olacak olan Rıdvan ve arkadaşları, Katar yolunda dev bir adım atacak.

Ve üstelik bunu dünyanın en iyi santrforunu Dünya Kupası'nı televizyondan izlemeye mahkum edip başaracaklar.