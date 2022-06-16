Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir?

TFF'de Nihat Özdemir'den boşalan koltuğa oturan Gaziantep FK'nın eski başkanı kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi oldu.

Mehmet Büyükekşi, başkanlık seçimlerinde 209 oyun 158'ni alırken 51 oy da geçersiz sayıldı.

Özdemir'in istifasının ardından TFF Başkanlığını vekaleten Servet Yardımcı üstlenmişti. Ancak şimdi koltukta Gaziantep FK'nın eski başkanı oturacak. Peki Mehmet Büyükekşi kimdir? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Mehmet Büyükekşi kim?

AA

1961 Gaziantep doğumlu olan Mehmet Büyükekşi, Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı.

1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmasının ardından Marmara Üniversitesi'nde İşletme okudu ve dil eğitimini İngiltere'de aldı.

24 Ekim 2002 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Büyükekşi, evli ve üç çocuk babası.

Mehmet Büyükekşi, adaylığını koymasının ardından "futbol ailesinin paydaşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda bu kararı aldığını" söylemişti:

"Bu doğrultuda kulüplerimizin birçoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm."

"Ben de bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olduğumu açıklıyorum. Türkiye futbolunun potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin dünyada hak ettiği konuma yükselmesi için gönül veren bir kadro ile birlikte şeffaf ve vizyoner bir kurum içi işleyiş modeli ile yola çıkıyoruz. Türkiye futbol camiası için hayırlı olmasını diliyorum."

TFF başkanlık seçimleri ne zaman yapıldı?

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimleri 16 Haziran 2022 Perşembe günü Ankara'da yapıldı ve 209 delege oy kullandı.

Daha fazlası