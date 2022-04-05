Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı kim olacak? Adaylar kimler?

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) başkan Nihat Özdemir'in ani istifasının ardından gözler yeni başkanın kim olacağı sorusuna çevrilirken, seçim yarışında henüz favori olarak nitelendirilen bir isim olmadı.

Seçime dek Servet Yardımcı'nın liderlik edeceği TFF için birçok gündeme gelirken, GOAL Türkiye, Türk futbolunun yeni patronu olabilecek isimleri derledi.

Göksel Gümüşdağ

Uzun bir süredir Başakşehir'in başkanlığını yapan Gümüşdağ daha önce Kulüpler Birliği başkanlığı görevini de yürütmüştü.

Başakşehir gibi alt ligden gelen bir takımı Süper Lig'de şampiyonluğa taşıyarak, organizasyon yönetimi konusundaki başarısını ortaya koyan Gümüşdağ, yayın ihalesi pazarlıklarında da sıklıkla öne çıkan bir isim oldu.

Nihat Özdemir'in istifa kararında belirleyici rol oynadığını öne sürdüğü Gümüşdağ'ın başkanlığı isteyip istemediği bilinmiyor ancak siyasi bağlantılarının da etkisiyle Türk futbolundaki en güçlü isimlerden biri olduğu tartışmasız bir gerçek.

Hüsnü Güreli

Federasyon başkanlığı için adı geçen isimlerden bir diğeri ise daha önce Beşiktaş yönetimlerinden tanıdığımız Hüsnü Güreli.

TFF'de daha önce iki dönem boyunca geçici başkanlık yapan Güreli, Uluslararası bir danışmanlık firması olan Baker Tilly International'ın Türkiye temsilcisi ve ortağı. Serdar Bilgili döneminde Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda yer alan Güreli, Mehmet Ali Aydınlar ve Yıldırım Demiören dönemlerinde TFF'de görev aldı.

Fatih Terim

Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından adı Galatasaray başkanlığı için de geçen Terim'in TFF başkanı olması düşük bir ihtimal.

Yine de TFF seçimlerini yakından takip edecek olan deneyimli çalıştırıcı, yeni federasyonun kapısını çalması muhtemel isimden biri. Daha önce Türkiye Futbol Direktörlüğü görevini üstlenen Terim'in yeni dönemde benzer bir görevi veya A Milli Takım teknik direktörlüğünü yürütmesi kimseyi şaşırtmayacak.

Rıdvan Dilmen

Federasyon başkanlığına aday olmadığını ancak federasyon başkanı olması halinde bu görevi çok iyi yapabileceğini açıklayan Dilmen, yaptığı açıklamalarla yarışa tek aday olarak girmek istediği izlenimini verdi.

Türk futbolunun kendisine ve deneyimine ihtiyacı olduğunu aktaran Dilmen, uzun bir süredir futbol yorumculuğu yapıyor. Federasyon başkanı olmak istediği daha önce de öne sürülen Dilmen, Türk futbolu için görevden kaçmayacağını açıklamış ve bu ihtimale açık kapı bırakmıştı.

Servet Yardımcı

UEFA'da yönetim kurulu üyesi olan Yardımcı seçime dek TFF'nin lideri konumunda yer alıyor. Nihat Özdemir'e en yakın isimlerden biri olan Yardımcı bir dönem Rizespor'da yöneticilik yapmıştı.

Hasan Doğan, Mahmut Özgener, Mehmet Ali Aydınlar, Yıldırım Demiören ve Nihat Özdemir dönemlerinde federasyonda görev yapan Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile olan ilişkilerini yönetmişti.

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