Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden yapılan açıklamada, içlerinde Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi önemli isimlerin de bulunduğu 12 hakemin Süper Lig'de düdük çalmayacağı duyurulmuştu.

Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya; Süper Lig hakem listesinden çıkarılırken, Özgür Yankaya'nın sadece VAR hakemi olarak göreve devam edeceği belirtildi.

Futbolda şok etkisi yaratan bu kararın ardından birçok iddia ortaya atılırken görevden alınan hakemlerin, yeniden işlerine döneceği konuşuluyordu.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı yeni bir açıklamayla böyle bir düşünceleri olmadığını kesin bir şekilde aktardı.

Ne söylendi?

Türkiye Futbol Federasyonu, hakem atamaları hakkında açıklamada bulundu.

Hakemlerin yeniden görevlerine dönebileceği konuşulurken Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Hakem Atamaları Hakkında

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü tarafından, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta atamalarına ilişkin olarak, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan senaryolar üzerinden bazı sorular yöneltilmiştir.

"Öncelikle herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır. Somut bir bilgi olmadan, hakemlerimizi ayrıştıracak tutum ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir, kulüplerimizin böyle bir hakkı da yoktur.

"Ayrıca hatırlatmak isteriz ki, MHK tarafından yeni klasmanların belirlenmesinden itibaren, haksız, mesnetsiz değerlendirmeler ve hayal ürünü komplo teorileri ile hakemlik müessesi yıpratılmak istenmekte ve hedef gösterilmektedir.

"Maalesef oluşturulmak istenen güvensizlik ortamı, sadece hakemlerimize değil Türk futbolunun saygınlığına zarar vermektedir.

"Hakemlerimize güvenimiz ve kalan haftalarda en iyi şekilde görevlerini yapacaklarına inancımız tamdır.

"Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Başakşehir ne söyledi?

﻿Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yayıncı kuruluşta katıldığı programda bilimsellikten ve kamuoyunu tatmin etmekten çok uzak beyanlarda bulunduğu belirtilmişti.

Başakşehir'in açıklamasında MHK'ye yönelik şu ifadeler yer almıştı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Merkez Hakem Kurulu'nun hakemlerle ilgili almış olduğu kararı şaşkınlıkla takip ettik.

"Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala böylesine geniş çaplı bir operasyonun yapılmasını anlamsız buluyoruz.

"Türk futbolunun Dünya'da medarıiftiharı olan, ülkemizi en üst düzey organizasyonlarda temsil etmiş hakemlerimizi itibarsızlaştırarak onlara gösterilen bu kırmızı kart; vefa, itibar, emek gibi yüce kavramları yerle bir etmiştir."

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