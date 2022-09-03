Silahlı saldırı gerçekleştiren iki kişinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırının detayları belli olmaya başladı.

Saldırganlardan Cüneyt U'nun ifadesi de ortaya çıktı.

Olayda ilk incelemelere göre 11 el ateş açıldığı ve saldırının binanın arka kısmındaki dere tarafından gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Ne söylendi?

Saldırının ardından gözaltına alınan zanlılardan Cüneyt U'nun ilk ifadesinde olayı gerçekleştirirken alkollü olduğunu, havaya ateş ettiğini ve kesinlikle hedef gözetmediğini, olayın bir talihsizlik olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyledi.

Kasten yaralama ve benzeri 18 suçtan kaydının olduğu tespit edilen Cüneyt U'nun gümrük müşavirliği yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Bununla birlikte, saldırının ardından Cüneyt U'nun evinde yapılan aramada iki av tüfeği ve hobi bahçesinde olayda kullanıldığı belirtilen 2 adet 9 mm silah ve 12 fişek bulundu.

Adliyeye sevk edilen Cüneyt U. ve Oğuzhan G'nin ardından gözaltına alınan üçüncü şüpheli olan H.Ç'nin de olay sonrasında zanlılarla irtibata geçtiği belirlendi.

Şüpheliler hakkında son karar ne?

TFF'ye yapılan silahlı saldırıya ilişkin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen iki şüpheliden birinin 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliyesine, diğerinin serbest bırakılmasına karar verildi.