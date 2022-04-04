Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti

Son dönemde hakemlerle ilgili kararlarla sarsılan Türk futbolunda oldukça sürpriz bir gelişme yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir hakem tartışmaları, yayın ihalesi ve 2022 Dünya Kupası'na katılamama gibi konularla oldukça zor bir dönemden geçilirken istifa kararı aldı.

Görev süresinin sona ermesine bir yıl kalan Özdemir 2019 yılında yapılan seçimle göreve gelmişti. TFF'nin bir sonraki başkanlık seçimi 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktı.

Bir süredir çok sayıda kulübün şikayetçi olduğu Özdemir'in yayın ihalesi karara bağlanmadan bu yönde bir karar alması beklenmedik bir gelişme olarak nitelendirildi.

Özdemir'in istifasının ardından TFF'nin yeni başkanının kim olacağı ise henüz netlik kazanmadı. TFF'nin Nihat Özdemir'den önceki başkanı bir dönem Beşiktaş'ta da başkanlık yapan Yıldırım Demirören'di.

Yaklaşık 2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin insanlarından biri olan Özdemir'in istifa kararının ardından kendi iş hayatına odaklanması bekleniyor.

Daha fazla okuma