Türkiye, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi macerasına sahasında Fransa karşısında başlayacak; iki takım kasım ayında Bordeaux'daki rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da İtalya ve Belçika'nın da yer aldığı zorlu A Ligi 1. Grup fikstürünün parçası. Bu da taraftarlara, turnuvanın en üst seviyesinde beklentilerin üzerine çıkmaya kararlı bir Türkiye takımına karşı Fransa'yı iki kez izleme fırsatı sunuyor.

GOAL, Türkiye - Fransa bileti satın alma süreciyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi, maç tarihleri, fiyatlar ve biletlerin nereden alınabileceği dahil, sizin için derledi.

Türkiye - Fransa UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Türkiye - Fransa maçı Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Başlama saati ise tarihe yaklaştıkça netleşecek.

UEFA Nations League A - Hafta 1 25 Eyl 2026 - 14:45 Kocaeli Stadium

Türkiye - Fransa biletleri nereden alınır?

Her iki maç için de biletleri güvenilir şekilde temin etmenin en sağlam yolu Ticombo üzerinden geçiyor. Platformda İstanbul'daki Nef Stadyumu'nda oynanacak açılış maçı için çok çeşitli oturma seçenekleri yer alırken, kasım ayında Bordeaux'daki Matmut Atlantique'te oynanacak rövanş karşılaşması için de ilanlar bulunuyor.

Bu eşleşme için Ticombo'ya göz atmaya değer olmasının nedenleri şöyle:

Resmi kontenjanların ötesinde erişim - federasyon üyeleri ve kombine sahipleri iki maçtan herhangi biri için kendi paylarını aldıktan sonra faydalı olabilir

Doğrulanmış ilanlar - biletler farklı satıcılardan temin edildiği için alıcılar, yalnızca resmi kanallarla sınırlı kalmayıp daha geniş bir envantere erişebiliyor

Üyelik gerektirmez - Türk veya Fransız federasyon kanallarına erişimi olmayan taraftarlar için koltuk bulmada güvenilir bir yol

Geniş koltuk seçeneği - her iki statta da kalelerin arkasındaki üst tribünlerden merkezi premium koltuklara kadar farklı seçenekler mevcut

Hospitality seçenekleri - özellikle Fransa'nın ziyareti için daha kapsamlı bir maç günü deneyimi isteyen taraftarlar adına mevcut

Bu fikstürün profili ve Fransa'nın dünya çapındaki takipçi kitlesi göz önüne alındığında, özellikle İstanbul'daki açılış maçı için her iki ayakta da erken rezervasyon öneriliyor.

Türkiye - Fransa biletleri ne kadar?

Her iki maçın fiyatları da koltuk konumuna ve maça ne kadar yakın zamanda satın alındığına göre değişiyor. Karşılaşabileceğiniz tabloya dair genel bir rehber şöyle:

En ucuz koltuklar (İstanbul): ilanlar şu anda Nef Stadyumu'ndaki açılış maçı için yaklaşık 147 $'dan başlıyor; bu da Fransa gibi dikkat çeken bir rakibe olan güçlü talebi yansıtıyor

Orta segment koltuklar (İstanbul): orta saha çizgisi boyunca yer alan merkezi koltuklar, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat seviyesinde

Premium ve hospitality (İstanbul): yastıklı koltuk ve daha kapsamlı bir maç günü deneyimi isteyen taraftarlar için mevcut

Bordeaux rövanşı: Matmut Atlantique'teki kasım maçı için fiyatlandırma karşılaşmaya yakın tarihte netleşecek, statların kendi bilet uyarı listesi etrafında erken ilgi ise şimdiden artıyor

Avrupa'nın önde gelen milli takımlarından birini içeren her maçta olduğu gibi, Ticombo gibi ikincil pazarlarda fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız koltuğunuzu erkenden ayırtmak genellikle daha güvenli seçenek olur.

Türkiye - Fransa hakkında bilmeniz gereken her şey

Bu eşleşme, her iki takım için de İtalya ve Belçika ile birlikte zorlu bir A Ligi 1. Grup sürecinin parçası. İstanbul'daki 25 Eylül maçı Türkiye'nin kampanyasını açarken, Bordeaux'daki 15 Kasım rövanşı iki ülkenin de çeyrek finale yükselme umutları açısından belirleyici olabilir.

Bu eşleşmeyle ilgili bilinmesi gereken birkaç nokta:

Zorlu bir grup - 1. Grup'ta Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın en istikrarlı üst düzey üç ülkesi yer alıyor, bu da her puanı değerli kılıyor

İstanbul'da iç saha avantajı - Türkiye, son resmi maçlarında güçlü bir iç saha karnesine sahip ve coşkulu tribünler deplasman ekipleri için ekstra zorluk yaratıyor

Grup dengeleri - iki maçtan çıkacak sonuçlar, çeyrek final bileti kadar yükselme ve düşme sonuçları açısından da etkili olacak

Fransa açısından ise Bordeaux'daki rövanşa ev sahipliği yapmadan önce İstanbul deplasmanında puan almak, kampanyalarının önemli bir göstergesi olacak.

Türkiye - Fransa UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Türkiye - Fransa form durumu

Türkiye bu maça son dönemde karışık bir performansla geliyor. Son beş maçının ikisini kazanan, ikisini kaybeden takımın bir sonucu ise mevcut verilerde yer almıyor. Son maçında Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2 mağlup eden Türkiye, bu sonuçla hücum gücünü gösterdi. Hazırlık maçında Venezuela'yı da 2-1 yenen Türkiye'nin Dünya Kupası grup aşamasında Paraguay'a 0-1 ve Avustralya'ya 0-2 kaybetmesi ise savunmadaki kırılganlıkları ortaya koydu. Türkiye son beş maçında dokuz gol attı, altı gol yedi.

Fransa'nın son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet çıktı. Son sonuçları, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye karşı alınan 4-6'lık yenilgiydi; bol gollü bu eşleşme, hem hücum tehditlerini hem de savunmadaki kırılganlıklarını ortaya koydu. Fransa önceki turlarda Fas'ı 2-0, İsveç'i 3-0 yenerken, son 16 turundaki Paraguay karşısındaki 1-0'lık galibiyet de dayanıklılıklarını gösterdi. Fransa bu beş maçta 10 gol attı, sekiz gol yedi.

Türkiye - Fransa: Son kafa kafaya eşleşmeler

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, Ekim 2019'da oynanan bir Avrupa Şampiyonası eleme maçında 1-1 sona erdi. Ondan önce Türkiye, Haziran 2019'daki rövanş elemesinde Fransa'yı 2-0 mağlup etti; bu, kayıtlardaki dört maçta ev sahibi takımın aldığı iki galibiyetten biriydi. Fransa'nın bu eşleşmedeki en farklı sonucu ise Kasım 2000'de oynanan bir hazırlık maçında deplasman ekibiyken aldığı 4-0'lık galibiyetti.

Türkiye - Fransa puan durumu

UEFA Uluslar Ligi A 1. Grup'ta Türkiye şu anda dördüncü sırada yer alırken Fransa ikinci sırada bulunuyor.