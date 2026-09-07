Türkiye, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi macerasına sahasında Fransa karşısında başlayacak; iki ekip kasım ayında Bordeaux'daki rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da İtalya ve Belçika'nın da yer aldığı zorlu A Ligi A1 Grubu fikstürünün bir parçası. Bu da taraftarlara, Fransa'yı turnuvanın en üst seviyesinde ağırlığının üstünde yumruk atmaya kararlı bir Türkiye takımına karşı iki kez izleme fırsatı veriyor.

GOAL, maç tarihleri, fiyatlar ve biletlerin nereden alınacağı dahil olmak üzere Türkiye-Fransa biletleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Türkiye-Fransa UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Türkiye-Fransa maçı Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak, başlangıç saati ise tarih yaklaştıkça netleşecek.

UEFA Nations League A - Hafta 1 25 Eyl 2026 - 14:45 Kocaeli Stadium

Türkiye-Fransa biletleri nereden alınır?

İstanbul ayağı için biletler ilk olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa çıkıyor ve kalan kontenjan genel satışa sunulmadan önce öncelik genellikle federasyon üyelerine veriliyor. Bordeaux'daki rövanş maçı için de ilk resmi başvuru noktası aynı şekilde FFF'nin resmi kanalları.

Ticombo, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurulacak yer olarak öne çıkıyor. Platformda İstanbul'daki Nef Stadyumu'nda oynanacak açılış maçı için geniş bir oturma seçeneği yelpazesi yer alırken, kasım ayında Bordeaux'daki Matmut Atlantique'te oynanacak rövanş için de ilanlar bulunuyor.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta:

Resmi genel satış - üye öncelik dönemleri sona erdikten sonra başlar, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte

Doğrulanmış ilanlar - Ticombo, biletleri çeşitli satıcılardan temin eder ve resmi kontenjanlar tükendiğinde alıcılara daha geniş bir stok havuzu sunar

Deplasman biletleri - Bordeaux'da seyahat edecek Türkiye taraftarları için ayrılan kontenjanlar FFF kanalları üzerinden yönetilir ve sınırlı olabilir

İkincil pazar - resmi sitedeki ilanlar tükenmişse Ticombo başvurulacak seçenek olarak öne çıkar

Bu fikstürün profili ve Fransa'nın küresel takipçi kitlesi düşünüldüğünde, özellikle İstanbul'daki açılış maçı için olmak üzere her iki ayakta da erken rezervasyon tavsiye ediliyor.

Türkiye-Fransa biletleri ne kadar?

İstanbul ayağının resmi fiyatları Türkiye Futbol Federasyonu'nun bilet satış kanalları üzerinden belirleniyor; standarttan premium oturma seçeneklerine kadar tüm yelpaze, kontenjan sürdüğü sürece liste fiyatıyla sunuluyor. Bordeaux ayağı için de resmi FFF fiyatlandırması aynı şekilde geçerli.

Resmi sitedeki ilanlar tükenmişse Ticombo başvurulacak seçenek olarak öne çıkıyor ve orada karşılaşmayı bekleyebileceğiniz fiyatlara dair genel tablo şöyle:

En ucuz koltuklar (İstanbul): ilanlar şu anda Nef Stadyumu'ndaki açılış maçı için yaklaşık 147 $'dan başlıyor; bu da Fransa gibi dikkat çekici bir rakibe olan güçlü talebi yansıtıyor

Orta segment koltuklar (İstanbul): orta saha çizgisi boyunca merkezi konumlu koltuklar, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat seviyesinde

Bordeaux'daki rövanş: Matmut Atlantique'te kasım ayında oynanacak maçın fiyatları karşılaşmaya yakın bir tarihte netleşecek; stadyumun kendi bilet uyarı listesi etrafında erken ilgi şimdiden artıyor

Avrupa'nın önde gelen milli takımlarından birinin yer aldığı her maçta olduğu gibi, fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız yerinizi erkenden ayırtmak genellikle daha güvenli bir seçenek olur.

Türkiye-Fransa hakkında bilmeniz gereken her şey

Bu eşleşme, iki takım için de İtalya ve Belçika ile birlikte zorlu bir A Ligi A1 Grubu sürecinin parçası. İstanbul'daki 25 Eylül maçı Türkiye'nin kampanyasını açarken, 15 Kasım'daki Bordeaux rövanşı iki ülkenin de çeyrek finale yükselme umutları açısından belirleyici olabilir.

Bu eşleşmeye dair bilinmesi gereken birkaç nokta:

Zorlu bir grup - A1 Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın en istikrarlı üst düzey üç ülkesi yer alıyor, bu da her puanı değerli kılıyor

İstanbul'da iç saha avantajı - Türkiye son dönemdeki resmi maçlarda sahasında güçlü bir performans sergiledi ve coşkulu tribünler konuk ekipler için ekstra bir zorluk yaratıyor

Grubun önemi - iki maçtan alınacak sonuçlar, çeyrek final bileti kadar yükselme ve düşme ihtimalleri üzerinde de etkili olacak

Fransa açısından ise Bordeaux'daki rövanşa ev sahipliği yapmadan önce İstanbul deplasmanında puan toplamak, kampanyalarının önemli bir göstergesi olacak.

Türkiye-Fransa UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Türkiye-Fransa form durumu

Türkiye bu maça son dönemde dalgalı bir performansla geliyor. Son beş maçının ikisini kazandı, ikisini kaybetti; mevcut verilerde bir sonucun kaydı bulunmuyor. Son karşılaşmasında Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2 mağlup etti ve bu sonuç hücum gücünü ortaya koydu. Ayrıca hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 yendi, ancak Dünya Kupası grup aşamasında Paraguay'a 0-1 ve Avustralya'ya 0-2 yenilmesi savunmadaki kırılganlıkları gözler önüne serdi. Türkiye son beş maçında dokuz gol atarken altı gol yedi.

Fransa'nın son beş maçı üç galibiyet ve iki yenilgi getirdi. Son sonucu, Dünya Kupası yarı finallerinde İngiltere'ye karşı aldığı 4-6'lık mağlubiyetti; gollü geçen bu karşılaşma hem hücum tehditlerini hem de savunmadaki kırılganlıklarını ortaya koydu. Önceki turlarda Fas'ı 2-0 ve İsveç'i 3-0 yenerken, son 16 turunda Paraguay karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet direnç gösterdiğini gösterdi. Fransa bu beş maçta 10 gol attı ve sekiz gol yedi.

Türkiye-Fransa: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son maç, Ekim 2019'da oynanan bir Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşmasıydı ve 1-1 sona erdi. Ondan önce Türkiye, Haziran 2019'daki ters fikstürde Fransa'yı 2-0 mağlup etti; bu sonuç, kayıtlardaki dört maçta ev sahibi takımın aldığı iki galibiyetten biriydi. Fransa'nın bu eşleşmedeki en farklı sonucu ise Kasım 2000'de oynanan bir hazırlık maçındaki 4-0'lık galibiyetti; o karşılaşmada deplasman tarafıydı.

Türkiye-Fransa puan durumu

UEFA Uluslar Ligi A 1. Grup'ta Türkiye şu anda dördüncü sırada yer alırken, Fransa ikinci durumda.