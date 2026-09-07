Türkiye, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi serüvenine evinde Fransa karşısında başlayacak; iki takım kasım ayında Bordeaux'daki rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek. Her iki maç da İtalya ve Belçika'nın da yer aldığı zorlu A Ligi, A1 Grubu takviminin bir parçası. Böylece taraftarlar, Les Bleus'nun organizasyonun en üst seviyesinde ağırlığının üstünde yumruk vurmaya kararlı bir Türkiye takımı karşısındaki performansını iki kez izleme fırsatı bulacak.

GOAL, maç tarihleri, fiyatlar ve biletlerin nereden alınacağı dahil Türkiye-Fransa biletleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Türkiye-Fransa UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Türkiye-Fransa maçı Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Başlama saati ise tarihe yaklaştıkça netleşecek.

UEFA Nations League A - Hafta 1 25 Eyl 2026 - 14:45 Kocaeli Stadium

Türkiye-Fransa biletleri nereden alınır?

İstanbul ayağının biletleri ilk olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunulur. Genellikle kalan kontenjan genel satışa çıkmadan önce öncelik federasyon üyelerine verilir. Bordeaux'daki rövanş ayağı için de ilk resmi durak yine FFF'nin resmi kanallarıdır.

Bu eşleşmenin biletlerini alırken bilinmesi gereken birkaç nokta:

Resmi genel satış - üye önceliği pencereleri kapandıktan sonra açılır, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte

Doğrulanmış ilanlar - Ticombo, farklı satıcılardan bilet temin eder ve resmi kontenjanlar tükendikten sonra alıcılara daha geniş bir envanter sunar

Deplasman biletleri - seyahat edecek Türkiye taraftarları için Bordeaux kontenjanları FFF kanalları üzerinden yönetilir ve sınırlı olabilir

İkincil pazar - resmi sitedeki ilanlar tükendiyse Ticombo başvurulabilecek seçenektir

Bu karşılaşmanın profili ve Fransa'nın dünya çapındaki taraftar kitlesi göz önüne alındığında, özellikle İstanbul'daki açılış maçı için her iki ayakta da erken rezervasyon tavsiye edilir.

Türkiye-Fransa biletleri ne kadar?

İstanbul ayağının resmi fiyatlandırması Türkiye Futbol Federasyonu'nun bilet satış kanalları üzerinden belirlenir. Kontenjan tükenene kadar standart koltuklardan premium koltuklara kadar tüm seçenekler nominal fiyat üzerinden sunulur. Bordeaux ayağında da aynı şekilde resmi FFF fiyatlandırması geçerlidir.

En ucuz koltuklar (İstanbul): ilanlar şu anda Nef Stadyumu'ndaki açılış maçı için yaklaşık 147 $'dan başlıyor; bu da Fransa gibi dikkat çeken bir konuğa olan güçlü talebi yansıtıyor

Orta segment koltuklar (İstanbul): orta saha çizgisi boyunca daha merkezi koltuklar, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat seviyesinde

Bordeaux rövanş ayağı: Matmut Atlantique'teki kasım ayı maçının fiyatları karşılaşmaya yakın bir tarihte netleşecek; stadın kendi bilet uyarı listesi etrafında ise ilgi şimdiden artıyor

Avrupa'nın önde gelen milli takımlarından birinin yer aldığı her maçta olduğu gibi, fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız yerinizi erkenden ayırtmak genellikle daha güvenli seçenektir.

Türkiye-Fransa hakkında bilmeniz gereken her şey

Bu eşleşme, iki takım için de İtalya ve Belçika ile birlikte zorlu bir A Ligi, A1 Grubu fikstürünün parçası. İstanbul'daki 25 Eylül maçı Türkiye'nin kampanyasını açarken, 15 Kasım'daki Bordeaux rövanşı iki ülkenin de çeyrek finale yükselme umutları açısından belirleyici olabilir.

Bu eşleşmeyle ilgili bilinmesi gereken birkaç nokta:

Zorlu bir grup - A1 Grubu, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın en istikrarlı üst düzey üç ülkesini içeriyor; bu da her puanı değerli kılıyor

İstanbul'da iç saha avantajı - Türkiye son rekabetçi maçlarda iç sahada güçlü bir performans sergiledi ve coşkulu bir kalabalık deplasman takımları için ekstra zorluk yaratıyor

Grubun önemi - iki maçın sonuçları, çeyrek final bileti kadar yükselme ve küme düşme sonuçları açısından da etkili olacak

Fransa açısından, Bordeaux'daki rövanşa ev sahipliği yapmadan önce İstanbul deplasmanında puan toplamak kampanyaları adına önemli bir gösterge olacak.

Türkiye-Fransa UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Türkiye-Fransa form durumu

Türkiye bu maça son dönemde dalgalı bir performansla geliyor; son beş maçının ikisini kazandı, ikisini kaybetti ve mevcut verilerde bir sonucun kaydı yer almıyor. Son maçında Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yenerek hücum gücünü gösterdi. Ayrıca hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etti, ancak Dünya Kupası grup aşamasında Paraguay'a 0-1 ve Avustralya'ya 0-2 kaybetmesi savunmadaki kırılganlıkları ortaya koydu. Türkiye son beş maçında dokuz gol atarken altı gol yedi.

Fransa'nın son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi çıktı. Son sonuçları, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye karşı alınan 4-6'lık mağlubiyet oldu; bol gollü bu karşılaşma hem hücum tehditlerini hem de savunmadaki kırılganlıklarını ortaya koydu. Önceki turlarda Fas'ı 2-0 ve İsveç'i 3-0 yenerken, son 16 turunda Paraguay karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyet dirençlerini gösterdi. Fransa bu beş maçta 10 gol atıp sekiz gol yedi.

Türkiye-Fransa: Son kafa kafaya istatistikler

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, Ekim 2019'da oynanan bir Avrupa Şampiyonası eleme maçında 1-1 sona erdi. Ondan önce Türkiye, Haziran 2019'daki rövanş elemesinde Fransa'yı 2-0 mağlup etmişti; bu, kayıtlarda yer alan dört maçta ev sahibi tarafın aldığı iki galibiyetten biriydi. Fransa'nın bu eşleşmedeki en farklı sonucu ise Kasım 2000'de deplasman takımı olduğu hazırlık maçındaki 4-0'lık galibiyetti.



