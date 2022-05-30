A Millî Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde sahaya çıkacak.

UEFA Uluslar Ligi C 1. Grup’ta yer alan Türkiye, ilk maçını Faroe Adaları’yla oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada gruptaki karşılaşmaların takvimi kamuoyuna duyurulmuştu.

Lig C 1. Grup’ta Faroe Adaları dışında Litvanya ve Lüksemburg’la da karşılaşacak olan Türkiye, Stefan Kuntz önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman oynanacak?

Temsilcimiz Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Faroe Adaları’nı ağırlayacağı maç, 4 Haziran Cumartesi günü saat 21.45’te oynanacak. Karşılaşma Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün stadyumu olan Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Türkiye - Faroe Adaları maçı hangi kanalda yayımlanacak?

Türkiye - Faroe Adaları UEFA Uluslar Ligi C 1. Grup karşılaşması TRT1 veya TRT Spor kanallarından naklen yayınlanacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın uluslararası organizasyonlardaki karşılaşmalarının yayın haklarının sahibi olan TRT’nin müsabakayı ayrıca internet ortamından da yayınlaması bekleniyor.