Türkiye, Dünya Kupası öncesinde güven kazanıyor; Kökçü kendini gösteriyor

Türkiye, Pazartesi akşamı Dünya Kupası hazırlık maçlarının ilkinde Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık net bir skorla mağlup etti. Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz golleri attı.

Türkiye'de yıldız oyuncular Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu yedek kulübesinde yer alırken, Kökçü ilk 11'de sahaya çıktı. Ev sahibi takım maça mükemmel bir başlangıç yaptı. Daha ikinci dakikada Kökçü, sağ kanattan gelen alçak ortayı direkt olarak ağlara göndererek skoru açtı. Kuzey Makedonya, Jani Atanasov ile cevap vermeye çalıştı ancak şutu engellendi.

Bir dakika sonra Türkiye farkı ikiye çıkardı. Can Uzun, Eren Elmalı'dan aldığı pası direğe çarparak ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı. Elmalı, kısa süre sonra sakatlık nedeniyle oyundan çıktı ve yerine Zeki Çelik girdi.

Türkiye bundan sonra maçın kontrolünü elinde tuttu. İlk yarının bitimine az bir süre kala Kuzey Makedonya ilk yarının en iyi fırsatını yakaladı, ancak kaleci Altay Bayındır, Ezgjan Alioski'nin şutunu güzel bir kurtarışla önledi. Böylece ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıya başlarken teknik direktör Vincenzo Montella birkaç oyuncu değişikliği yaptı. Türkiye üstünlüğünü sürdürdü ve 53. dakikada farkı artırdı. Can Uzun'un ortasında Deniz Gül, uzak direğe kafayla golü attı.

İkinci yarının ilerleyen dakikalarında Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz da sahaya çıktı. İkili, dördüncü golde önemli rol oynadı. Güler'in güzel pasını alan Irfan Can Kahveci, topu Yılmaz'a hazır bir şekilde bıraktı. Forvet, topu kolayca ağlara göndererek skoru 4-0'a getirdi.

Böylece Türkiye, Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçını ikna edici bir şekilde tamamladı. Önümüzdeki Pazar günü Venezuela ile resmi veda maçı oynanacak. Montella'nın takımı, Dünya Kupası grup aşamasında Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile karşılaşacak.