Mısırlı yıldız Muhammed Salah, İstanbul'un Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte "üç büyükler"inden biri olan Beşiktaş'a transferiyle adının anılmasıyla birlikte yeni bir tecrübeye yaklaşıyor.

İngiliz "Daily Mail" gazetesinin haberine göre, kulübün yıllık 10,7 milyon sterlinlik bir maaşın yanı sıra büyük teşvik ve ek gelirler içeren bir teklif sunmasına rağmen, Salah ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler şu an için durmuş durumda.

Anlaşmazlık noktalarından biri, Salah'ın forma satış gelirlerinden alacağı pay ile takımının aldığı komisyon etrafında dönüyor. Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri, önündeki en dikkate değer olası alternatifler olmaya devam ediyor.

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Türk futboluna odaklanan bir podcast'in sunucusu Ahmet Turgut ise, Beşiktaş'ın transferi tamamlamadan önce iyi düşünmesi gerektiği görüşünde. Turgut, dev maaşın Salah beklenen seviyeyi ortaya koyamazsa onu kulübe bir yük haline getirebileceği konusunda uyarıyor.

Turgut, "Daily Mail Sport"'a şunları söyledi: "Fiyat çok yüksek ve Beşiktaş'a zarar verecek. Çok fazla forma satacaklar ve başlangıçta harika bir taraftar karşılamasıyla karşılanacak. Ancak Liverpool'daki son sezonu gibi bir sezon geçirirse, taraftar ona karşı ıslık çalmaya başlayacak. Beşiktaş'a bir yük olacak."

Haberde, Beşiktaş taraftarının aşırı tutkusu ve sabırsızlığıyla tanındığına dikkat çekildi. Kulübün taraftarları, Belçikalı Leandro Trossard'ın tanıtımı sırasında yeni gelen oyuncuyu karşılamak yerine Salah'ın adını haykırmıştı.

"Sportif açıdan cazip bir karar"

Buna karşılık, Beşiktaş'a özel "Kara Kartallar" podcast'inin sunucusu Kaan Bayazıt, Salah'ın Türkiye'ye transferinin yalnızca finansal açıdan değil, sportif ve kişisel açıdan da onun için cazip olabileceği görüşünde.

Salah'ın kararının büyük bir bölümünün, kariyerinde özel bir son bölüm yazma isteğiyle bağlantılı olabileceğini söyleyerek şunları ekledi: "Suudi Arabistan'a gidersen, herkes orada para için olduğunu biliyor. Hikayene büyük bir değer katmıyorsun."

"Türkiye, Salah'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynama, Avrupa'nın en iyi 10 liginden birinde mücadele etme ve dünyanın en büyük derbilerinden bazılarını oynama fırsatının yanı sıra İstanbul'daki ayrıcalıklı hayatı da sunuyor." dedi.

Ancak Bayazıt, taraftar tutkusunun diğer yüzü konusunda da uyararak, Salah beklenen seviyeyi ortaya koyamazsa, özellikle kendi tahminine göre yıllık 12 milyon euroya varan bir maaş almasıyla birlikte, taraftarın "toksik" hale gelebileceğini vurguladı.

Mali kriz

Bu endişeler, Beşiktaş'ın zaten yaklaşık 387 milyon sterlin tutarında borçla boğuştuğu, Türk kulüplerinin ise son dört yılda toplamda 444,51 milyon sterlinlik net zarar kaydettiği bir dönemde ortaya çıkıyor.

Buna rağmen Türkiye, dünya yıldızları için giderek daha cazip bir destinasyon haline geldi. İstanbul'da Leroy Sané, İlkay Gündoğan, Ederson, N'Golo Kanté, Leandro Trossard ve Mason Greenwood gibi isimlerin bulunmasının yanı sıra Victor Osimhen'in de 64,1 milyon sterlin karşılığında bir Türkiye rekoru transferiyle Galatasaray'a geçmesi bunun göstergesi.