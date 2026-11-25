Barcelona'nın İngiliz yıldızı Anthony Gordon, Azerbaycan ekibi Sabah'a attığı iki golle Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in eski yıldızları Portekizli Cristiano Ronaldo ile Fransız Karim Benzema'nın tahtını ele geçirdi.

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Barcelona, bugün çarşamba günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Sabah'a konuk oldu.

Gordon, maçın 31. dakikasında Alman takım arkadaşı Karim Adeyemi'nin ortası kalecinin elinden sekip önüne düşünce topu ağlara göndererek Barcelona adına skoru açtı.

İngiliz yıldız, 51. dakikada da aynı şekilde ikinci golü ekledi. Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'un sert şutunu Sabah kalecisi kurtardı, kale önünde bulunan Gordon da dönen topu ağlara yolladı.

Böylece Gordon, Newcastle United ve Barcelona formalarıyla Şampiyonlar Ligi kariyerinde 15. gol katkısına ulaştı. Bu katkıların 13'ü gol, 2'si ise asist.

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Gordon'un 15 gol katkısının 11'i, takımının deplasmanda oynadığı maçlarda geldi. Bunların 10'u gol, 1'i asist.

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İşin ilginç yanı, İngiliz forvetin Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda attığı 10 golün 6'sı özellikle Azerbaycan'da geldi.

Gordon, geçen şubat ayında Newcastle United formasıyla Karabağ'a 4 gol atmıştı. Bugün de Barcelona formasıyla Sabah filelerini iki kez havalandırdı.

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Böylece Anthony Gordon, "MisterChip" istatistik hesabına göre Şampiyonlar Ligi tarihinde aynı takvim yılı içinde tek bir ülkede deplasmanda 6 gol atan ilk oyuncu oldu.

İngiliz forvet, 2013'te Real Madrid formasıyla Türkiye'de 5 gol atan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu, 2022'de yine Real Madrid formasıyla İngiltere'de aynı sayıda gol atan Fransız forvet Karim Benzema'yı ve 2014'te Şahtar formasıyla Belarus'ta 5 gol atan Brezilyalı Luiz Adriano'yu geride bıraktı.

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Bunun yanı sıra Gordon, Avrupa'nın bu turnuvasında aynı ülkeye art arda yaptığı iki ziyarette 6 gol atan üçüncü oyuncu oldu. Bu başarıyı daha önce Bayern Münih forması giyen Alman kanat oyuncusu Serge Gnabry 2019 ve 2020'de İngiltere'ye yaptığı iki ziyarette, Polonyalı forvet Robert Lewandowski ise 2019 ve 2024'te Sırbistan'a yaptığı iki ziyarette gerçekleştirmişti.

"StatMuse" istatistik hesabına göre Gordon, 13 golle son iki Şampiyonlar Ligi sezonunun en golcü üçüncü oyuncusu oldu. Listede onun önünde 21 golle Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappé ve 18 golle Bayern Münih'in İngiliz forveti Harry Kane bulunuyor.

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"Opta" istatistik ağına göre ise Gordon, Azerbaycan'da attığı 6 golle Şampiyonlar Ligi tarihinde deplasmanda tek bir ülkede en çok gol atan İngiliz oyuncu oldu.