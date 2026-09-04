Türkiye'de ya da ocakta bir fırsat: Richarlison, Tottenham'ın Premier League listesi dışında kaldı

Richarlison , Tottenham'dan giderek daha da uzaklaşıyor gibi görünüyor. Bunun en net işareti, Spurs'ün Brezilyalı forveti Premier League listesine dahil etmeme kararı oldu; bu tercih, onun Londra'da kalmasını artık iyice zorlaştırıyor.





1997 doğumlu oyuncunun adı, son aylarda Juventus ile de anılmıştı. Juventus, Dusan Vlahovic'in yerine yeni bir santrfor ararken ve Randal Kolo Muani transferini henüz sonuçlandırmamışken bu ihtimal gündeme gelmişti. Ancak bu seçenek hayata geçmedi. Şimdi ise Richarlison için İngiltere dışında yeni bir deneyimin kapısı aralanabilir. Brezilyalı oyuncu için somut adım atan kulüp Trabzonspor oldu. Türk kulübü, sözleşme şartları konusunda oyuncuyla şimdiden anlaşma sağlamış olabilir ve böylece görüşmelerde önemli bir adım atmış durumda.





Ancak aşılması gereken engel hâlâ Tottenham. İngiliz kulübünün, forvetin ayrılığına onay vermek için yeterli gördüğü bir mali teklif henüz almadığı belirtiliyor. Türklerin transferi bitirmek için gece yarısına kadar süresi var.