Türk futbolunun köklü kulübü, Süper Lig’de sezona yapılan kötü başlangıcın yanı sıra Ferencvaros Budapeşte’ye elenerek Avrupa Ligi elemelerine erken veda edilmesine bu şekilde tepki verdi.

Değişimi başlatmak için yetkililer, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı ve Thomas Reis’i yeni teknik direktör olarak göreve getirdi. Eski Bochum çalıştırıcısı, ilk maçında harika bir başlangıç yaptı: Trabzon, bu yaz Liverpool’dan transfer edilen süperstar Mohamed Salah’ın resitali sayesinde son şampiyon Galatasaray’ı 4-0 mağlup etti.

Kadro yapılanmasındaki bu yeni süreç, 2014 dünya şampiyonunu da kapsıyor: Boateng’in Reis’in yardımcısı olarak göreve getirilmesi bekleniyor, iki taraf da iş birliği konusunda prensipte anlaşmaya varmış durumda.

76 kez Almanya Milli Takımı formasını giyen oyuncunun, sözleşmeyi resmen imzalamak üzere kısa süre içinde Trabzon’a gelmesi bekleniyor. Eski profesyonel futbolcu için Karadeniz kıyısındaki bu görev, kariyerindeki ilk profesyonel futbol teknik adamlık deneyimi olacak. Boateng, Nisan 2025’ten Ağustos 2025’e kadar LASK’ın amatör takımında Andreas Wieland’ın yardımcısı olarak 13 maç görev yapmış, kısa süre sonra da futbolculuk kariyerini resmen noktalamıştı.

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Jerome Boateng, Bayern Münih’te kaç kupa kazandı?

Stoper, kariyerinin en başarılı dönemini Bayern Münih’te geçirdi. Säbener Straße’de geçirdiği yaklaşık on yılda etkileyici bir kupa koleksiyonu yaptı: Dokuz Almanya şampiyonluğu, iki Şampiyonlar Ligi zaferi ve beş Almanya Kupası şampiyonluğu onun hanesine yazıldı.

Bugün 38 yaşında olan oyuncu, kariyerinin zirvesini 2014’te Almanya Milli Takımı formasıyla Brezilya’daki Dünya Kupası zaferinde yaşadı. Profesyonel futbol kariyeri onu Bayern’in yanı sıra Hertha BSC, Hamburg, Manchester City, Olympique Lyon, US Salernitana ve son olarak Avusturya’da LASK’a götürdü.