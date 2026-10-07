Türk gazetesi Milliyet, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminin ilgili kararı zaten aldığını bildiriyor. Ancak bu durum şu ana kadar resmen doğrulanmış değil.

Montella, yaz aylarındaki son derece hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası’nın ardından, turnuva başlamadan önce gizli favori olarak gösterilen Türkiye’nin Avustralya’ya (0-2) ve Paraguay’a (0-1) yenilerek grup aşamasında erken elenmesinin kesinleşmesiyle birlikte eleştirilerin hedefi olmuştu. Yeni Uluslar Ligi sezonunun ilk dört maçındaki, bazıları farklı skorlarla gelen dört yenilgi ise İtalyan teknik adamın ayrılığını artık muhtemelen kaçınılmaz hale getirdi.

Montella’nın takımı ilk olarak Fransa’nın yıldızlar topluluğuna karşı 0-1’lik yenilgide saygın bir performans sergilese de, İtalya’ya karşı alınan 1-4’lük yenilgi ve Belçika deplasmanındaki 0-3’lük mağlubiyetin ardından eleştiriler giderek arttı. Pazartesi günü Türkiye, İtalyanlarla oynadığı rövanş maçını da 1-3 kaybetti; böylece Uluslar Ligi A Ligi’nden düşüş de neredeyse kesinleşti.

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Türk taraftarlar, Belçika karşısındaki 0-3’lük yenilgi sırasında da Montella’nın gönderilmesini istemişti. 52 yaşındaki teknik adam ise buna karşı çıktı: "İstatistiksel olarak dengeli bir maçtı. Bu seviyede hata yapmamanız gerekir. Hata yaptığınızda rakip bunu affetmez" diyen Montella, güçlü rakiplerle ilgili olarak da şöyle konuştu: "A Ligi’nde olmak bir ceza değil, ayrıcalıktır. Bu yüzden gelişmeye devam etmeli, elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve çalışmayı sürdürmeliyiz."

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"Mevcut eleştirilere çok fazla kulak vermek istemiyorum. Bu oyuncularla 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası’na gittik ve A Ligi’ne yükseldik." Nitekim, Eylül 2023’te kısa süre önce görevden alınan Alman teknik adam Stefan Kuntz’un yerine gelen Montella yönetimindeki Türkiye, 2002’den bu yana ilk kez bir Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı. Ayrıca Montella kulübedeyken EURO 2024’te de iyi bir turnuva geçiren takım çeyrek finale kadar yükseldi ve burada yalnızca Hollanda’ya karşı kıl payı elendi (1-2).

Türkiye’de Montella’nın yerine kim geçebilir?

Avustralya, Paraguay ve ABD’nin bulunduğu geçilebilir bir grup ile Arda Güler (Real Madrid), Hakan Çalhanoğlu (Inter Milan) ve Kenan Yıldız (Juventus) gibi isimlerin etrafında kurulu kaliteli kadro nedeniyle Türkiye’de Dünya Kupası için büyük beklenti vardı. Bu nedenle erken elenişin ardından hayal kırıklığı da o kadar büyük oldu.

Montella’nın sözleşmesi EURO 2028’in sonrasına kadar devam ediyor; eski golcü aslında Türkiye’yi bir sonraki büyük turnuvaya da götürmeliydi. Görevden alınmasının doğrulanması halinde Montella’nın yerine kimin geçeceği ise henüz net değil. Sıradaki maçlar kasım ayının ortasında oynanacak; Türkiye önce sahasında Belçika ile, ardından da Uluslar Ligi grup aşamasının kapanışında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.