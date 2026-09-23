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Türkiye'de savaş kızışıyor: Trabzonspor, Salah adını kullanarak ticaret yapanlara gözdağı verdi

M. Salah
Trabzonspor
Süper Lig
Mısır

Kulübün haklarını savunan bir hukuk cephesi

Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin duyurulması, dünya spor kamuoyunu sarsmakla kalmadı; Türk kulübü de yeni yıldızını korumak için hukuk silahını çekmek zorunda kaldı.

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Trabzonspor bugün sert bir dille kaleme aldığı resmi bir açıklama yayımlayarak, transfer çılgınlığından yararlanan bir dizi reklam ve ticari kampanya tespit etmesinin ardından, yeni oyuncusu Muhammed Salah'ın isminin ve görüntülerinin izinsiz kullanılmasına karşı uyarıda bulundu.

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Samsunspor
SAM
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Trabzonspor
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Kulüp açıklamasında, Salah'ın transferinin yalnızca Türk spor kamuoyunda değil, tüm dünya çapında büyük bir heyecan yarattığını, bunun da bazı şirketleri ve ticari kuruluşları bu olaydan yararlanmaya ve oyuncunun görüntülerini, ismini ve Trabzonspor formasını haksız biçimde kullanarak tanıtım kampanyaları yürütmeye ittiğini vurguladı.

Açıklamada, "Salah'ın Trabzonspor forması giymesi, herhangi bir üçüncü tarafa ismini ve görüntülerini ticari amaçlarla kullanma hakkı vermez" ifadeleriyle kritik bir hukuki noktanın altı çizildi.

Kulüp, tespit edilen ihlallerin özellikle Salah'ın görüntülerinin ürün ve hizmetlerin tanıtımında kullanılması, oyuncu ve kulüp tarafından bir ticari iş birliği veya destek varmış gibi kamuoyunda yanıltıcı bir izlenim yaratılması ve Trabzonspor markasının ticari değerinden maddi kazanç elde edilmesi biçiminde ortaya çıktığını açıkladı.

Kulüp yönetimi, bu tür uygulamaların yalnızca oyuncunun kişilik haklarını ve görüntü haklarını değil, aynı zamanda kulübün marka haklarını, ticari itibarını ve ekonomik değerini de açıkça ihlal ettiğini değerlendirdi.

Trabzonspor, hem Salah'ın hem de kulübün haklarını ihlal eden tüm reklamları ve aykırı ticari kullanımları belgelemeye halihazırda başladığını duyurarak, tespit edilen ihlal sahiplerine karşı gereken tüm hukuki ve cezai işlemlerin başlatılacağını vurguladı.

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Kulüp açıklamasını kararlı bir mesajla noktaladı: "Futbol sevgisi ve taraftarlık, hukuken korunan hakların izinsiz ticari kullanımı için bir gerekçe oluşturmaz."

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