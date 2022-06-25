Futbolcuların, artık yeteneklerini gösterebilecekleri bir sahnesi daha olacak.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor’un olağan divan kurulu toplantısında rezerv lig kurulmasına yönelik çalışmaların başladığını ve bu konunun, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylandığını bildirdi.

Uzun zamandır merak edilen ve çeşitli adımlar atılan rezerv lig konusunda ilk kez somut bir açıklama gelmiş oldu.

Ağaoğlu, rezerv ligin başalaması için çalışmalarının olduğunu belirtirken bu konuyu TFF yönetimine bildirdi.

Bunun üzerine, TFF’nin de rezerv lig konusuna sıcak baktığını ve çalışmaların başladığını aktardı.

TFF’nin, rezerv lig konusunda oldukça kararlı olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Ne söylendi?

TFF Yönetim Kurulu’nun, rezerv ligi onayladığına değinen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu,

“Biz, bu konuda çok detaylı ve uzun bir çalışma sürdürdük.

“Trabzonspor'un öncülüğünü yaptığı her federasyon ve yönetim kurulu toplantısında, B takım mümkün olmuyorsa rezerv takım liginin kurulmasını ifade ettim.

“Bu doğrultuda, yeni federasyon başkanımız ve yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, kendisinin de bu konuda kararlı olduğunu öğrendik.

“Böylece, rezerv ligin yönetim kurulundan geçirildiğini büyük bir mutlulukla öğrendik" dedi.

Bu gelişme sonrasında, TFF kulüplerle iletişime geçip en kısa sürede rezerv lig için somut adımlar atacak.

Böylece, kulüplerinde forma şansı bulamayan oyuncuların kendilerini daha iyi göstermesi için iyi bir fırsat oluşturulacak.

Öte yandan, Trabzonspor'un net borcunu da açıklayan Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili ekibin 1 milyar 922 milyon 815 bin 640 TL borçlu olduğunu bildirdi.

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