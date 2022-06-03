Türkiye'de görev yapmış Portekizli teknik direktörlerin performansı nasıl?

Geçtiğimiz sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi bir başka Portekizli Jorge Jesus ile anlaştı.

Jose Mourinho'nun Porto'da yarattığı takımın önce UEFA Kupası'nı ardından da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasıyla başlayan Portekizli teknik direktör furyası o günden bugüne tüm dünya futboluna yayılırken, Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonu öncesinde göreve getirdiği Jorge Jesus Türk futbolundaki yedinci Portekizli çalıştırıcı oldu.

2006-2007 sezonunda Arthur Zico'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaşmasından bu yana hiçbir yabancı teknik direktörün şampiyonluğa ulaşamadığı Süper Lig'de ipi göğüslemek isteyen Jesus, Portekizli meslektaşlarının pek de iyi olmayan Türkiye karnesini de iyileştirmeye çalışacak.

Süper Lig'de görev yapan Portekizli teknik direktörlerin Türkiye günleri nasıl geçti?

Jose Couceiro

Türkiye'de görev yapan Portekizli ilk teknik direktör 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında Gaziantepspor'u çalıştıran Jose Couceiro'ydu.

Kırmızı-siyahlı takımın başında yer aldığı 42 karşılaşmada 1.17 gibi oldukça düşük bir puan ortalaması yakalayan Couceiro, Gaziantepspor'dan ayrıldıktan sonra Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova gibi önemli takımları çalıştırmıştı.

Couceiro şimdilerde Portekiz Milli Takımı'nın teknik heyetinde yer alıyor.

Carlos Carvalhal

Beşiktaş'a oldukça kaotik bir dönem olan 2011-2012 gelen Carvalhal aslına bakılırsa Tayfur Havutçu'nun yardımcısı olarak düşünülüyordu.

Beşiktaş'ın başında 47 maça çıkan ve 1.60'lık puan ortalaması yakalayan Carvalhal, Türk futbolunda bıraktığı olumlu izin de etkisiyle sonrasında Başakşehir'in tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olmuştu.

56 yaşındaki başarılı çalıştırıcı İngiltere'De Sheffield Wednesday ile, Portekiz'de ise Braga ile o kadar başarılı bir dönem geçirdi ki bu başarılar ona birkaç gün önce Al Wahda'dan bol sıfırlı bir kontratla geri döndü.

Domingos Paciencia

Braga gibi oldukça mütevazı bir takıma UEFA Kupası'nda final oynatan Paciencia sonrasında ise bu çizgiyi bir türlü koruyamadı.

2013-2014 sezonunda görev yaptığı sarı-kırmızılı takımla sadece yedi maça çıkan Portekizli çalıştırıcı 0.57 puan ortalamasıyla görevden alındı. 53 yaşındaki teknik direktör son olarak 2017-2018 sezonunda Belenenses'i çalıştırdı.

Vitor Pereira

Fenerbahçe'de iki farklı dönemde görev yapan Pereira, Portekiz Ligi tarihinin puan ortalaması en yüksek teknik direktörü. İki sezon çalıştığı ülkesine iki şampiyonlukla veda eden Pereira, sonrasında Olimpiakos ve Shanghai SIPG ile şampiyonluklar yaşadı.

Fenerbahçe'de görev yaptığı her iki sezonda da yıldızlarla arası bir türlü barışmayan Pereira, şimdilerde Brezilysa'nın en köklü takımlarından olan Corinthians'ı çalıştırıyor.

Jose Morais

Antalyaspor'un başına Jose Mourinho'nun yardımcısı etiketiyle gelen Morais, 25 maça çıktığı kırmızı-beyazlı takımla 1.20 gibi düşük bir puan ortalamasında kaldı. Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra AEK, Barnsley, Karpaty, Jeonbuk Hyundai ve Al Hilal gibi takımları çalıştıran Morais, şimdilerde boşta.

Ricardo Sa Pinto

Süper Lig'in yakın tarihinin son dönemde gördüğü en renkli karakterlerden biri olan Marius Sumudica'nın yerine Gaziantep FK'nin başına geçen Sa Pinto, sezonu tamamlasa da beklentileri karşılayamamıştı. Takımla 17 maça çıkan ve 1.18'lik puan ortalamasında kalan Sa Pinto, şu anda ülkesinin Moreirense takımının başında.

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